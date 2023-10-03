Новини | Мер Сум Олександр Лисенко отримав підозру за хабар у 2,13 млн грн
Міський голова Сум та директор Департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради отримали підозру в одержанні неправомірної вигоди на суму 2,13 млн грн. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.
2 жовтня був затриманий міський голова Олександр Лисенко. Правоохоронці заявили, що його та чиновника міськради викрито на хабарі. Відповідну посаду у міськраді обіймає Олександр Журба.
Про підозру посадовцям повідомило НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
Їхні дії кваліфіковано як підкуп особи, яка надає публічні послуги. Фігурантам загрожує до восьми років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
"За даними слідства, гроші підозрювані вимагали за прийняття рішення про встановлення тарифу та нестворення штучних перешкод у діяльності підприємства. Після передачі останнього траншу у 1,4 млн грн посадовців затримали "на гарячому". Загальна сума неправомірної вигоди – 2,13 млн грн", – пише НАБУ.
Зараз вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу, підсумовує відомство.
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- У 2014 році на позачергових виборах Лисенка обрали міським головою. У 2020 році він був переобраний.
- 6 березня 2022 року Зеленський нагородив Лисенка та ще окремих мерів орденами "За мужність".
- У день затримання Лисенко публікував фото з військовими та відзначав працівників поліції з нагоди Дня захисників та захисниць Україн.
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