Мера Сум Олександра Лисенка затримано на хабарі понад 2 млн грн

Правоохоронці затримали мера Сум Олександра Лисенка. Правоохоронці заявили, що викрили його та посадовця Департаменту інфраструктури на хабарі 2 130 000 грн.

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В САП, НАБУ і СБУ заявили, що в Сумській області на одержанні хабаря розміром понад 2,1 млн грн викрито міського голову та директора Департаменту інфраструктури Сумської області.

За даними слідства, вони "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивезенням сміття. Фігуранти нібито вимагали з підприємців понад 2,1 млн грн, а у разі відмови платити – погрожували штучними перешкодами у веденні бізнесу.

З листопада 2022 року до жовтня 2023 року слідство задокументувало одержання хабаря на суму понад 2,1 млн грн.

Сьогодні, 2 жовтня, Лисенка та директора департаменту було "викрито на гарячому" одразу після одержання третьої частини хабаря – 1 430 000 грн.

Їх затримано, вирішується питання про оголошення про підозру та обрання запобіжного заходу.

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