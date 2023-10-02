UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Новости | Мэр Сум Александр Лысенко задержан на взятке более 2 млн грн

Цей матеріал також доступний українською
02.10.2023, 21:31
Мэр Сум Александр Лысенко задержан на взятке более 2 млн грн - Фото
Фото - САП

Правоохранители задержали мэра Сум Александра Лысенко. Правоохранители заявили, что разоблачили его и чиновника Департамента инфраструктуры на взятке 2 130 000 грн.

В САП, НАБУ и СБУ заявили, что в Сумской области во взятке размером более 2,1 млн грн разоблачены глава города и директор Департамента инфраструктуры Сумской области.

По данным следствия, они "обложили данью" местную компанию, которая занималась вывозом мусора. Фигуранты якобы требовали с предпринимателей более 2,1 млн грн, а в случае отказа платить – угрожали искусственными препятствиями в ведении бизнеса.

С ноября 2022 года по октябрь 2023 года следствие задокументировало получение взятки на сумму более 2,1 млн грн.

Сегодня, 2 октября, Лысенко и директор департамента были "разоблачены на горячем" сразу после получения третьей части взятки – 1 430 000 грн.

Они задержаны, решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения.

Мэр Сум Александр Лысенко задержан на взятке более 2 млн грн

Мэр Сум Александр Лысенко задержан на взятке более 2 млн грн

Новость дополняется...

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
сбусапмэрСумыалександр лысенко
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 