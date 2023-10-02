Мэр Сум Александр Лысенко задержан на взятке более 2 млн грн

Правоохранители задержали мэра Сум Александра Лысенко. Правоохранители заявили, что разоблачили его и чиновника Департамента инфраструктуры на взятке 2 130 000 грн.

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В САП, НАБУ и СБУ заявили, что в Сумской области во взятке размером более 2,1 млн грн разоблачены глава города и директор Департамента инфраструктуры Сумской области.

По данным следствия, они "обложили данью" местную компанию, которая занималась вывозом мусора. Фигуранты якобы требовали с предпринимателей более 2,1 млн грн, а в случае отказа платить – угрожали искусственными препятствиями в ведении бизнеса.

С ноября 2022 года по октябрь 2023 года следствие задокументировало получение взятки на сумму более 2,1 млн грн.

Сегодня, 2 октября, Лысенко и директор департамента были "разоблачены на горячем" сразу после получения третьей части взятки – 1 430 000 грн.

Они задержаны, решается вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения.

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