Новости | Мэр Сум Александр Лысенко получил подозрение за взятку в 2,13 млн грн
Мэр Сум и директор Департамента инфраструктуры города Сумского городского совета получили подозрение в получении неправомерной выгоды на сумму 2,13 млн грн. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро.
2 октября был задержан городской голова Александр Лысенко. Правоохранители заявили, что его и чиновника горсовета разоблачили на взятке. Соответствующий пост в горсовете занимает Александр Журба.
О подозрении должностным лицам сообщили НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Их действия квалифицированы как подкуп лица, оказывающего публичные услуги. Фигурантам грозит до восьми лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.
"По данным следствия, деньги подозреваемые требовали за принятие решения об установлении тарифа и несоздании искусственных препятствий в деятельности предприятия. После передачи последнего транша в 1,4 млн грн должностных лиц задержали "на горячем". Общая сумма неправомерной выгоды – 2,13 млн грн", – пишет НАБУ.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, заключает ведомство.
Новость дополняется...
- В 2014 году на внеочередных выборах Лысенко избрали городским головой. В 2020 году он был переизбран.
- 6 марта 2022 года Зеленский наградил Лысенко и других мэров орденами "За мужество".
- В день задержания Лысенко публиковал фото с военными и награждал сотрудников полиции по случаю Дня защитников и защитниц Украины.
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