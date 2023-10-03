Мэр Сум и директор Департамента инфраструктуры города Сумского городского совета получили подозрение в получении неправомерной выгоды на сумму 2,13 млн грн. Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро.

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2 октября был задержан городской голова Александр Лысенко. Правоохранители заявили, что его и чиновника горсовета разоблачили на взятке. Соответствующий пост в горсовете занимает Александр Журба.

О подозрении должностным лицам сообщили НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Их действия квалифицированы как подкуп лица, оказывающего публичные услуги. Фигурантам грозит до восьми лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

"По данным следствия, деньги подозреваемые требовали за принятие решения об установлении тарифа и несоздании искусственных препятствий в деятельности предприятия. После передачи последнего транша в 1,4 млн грн должностных лиц задержали "на горячем". Общая сумма неправомерной выгоды – 2,13 млн грн", – пишет НАБУ.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения, заключает ведомство.

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В 2014 году на внеочередных выборах Лысенко избрали городским головой. В 2020 году он был переизбран.

6 марта 2022 года Зеленский наградил Лысенко и других мэров орденами "За мужество".

В день задержания Лысенко публиковал фото с военными и награждал сотрудников полиции по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

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