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В Одесской области задержан мэр города и местный депутат по подозрению в коррупции – НАБУ

Цей матеріал також доступний українською
25.01.2023, 12:15
В Одесской области задержан мэр города и местный депутат по подозрению в коррупции – НАБУ - Фото
Фото: НАБУ

Сегодня, 24 января, детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры задержали по подозрению в коррупции мэра одного из городов в Одесской области и депутата местного совета. Об этом сообщает НАБУ.

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Как сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко, задержаны мэр города Рени Игорь Плехов и депутат Ренийского городского совета Иван Подойлов.

По информации Бюро, фигуранты были задержаны "на горячем" – сразу после получения $50 000 неправомерной выгоды.

В Одесской области задержан мэр города и местный депутат по подозрению в коррупции – НАБУ

В НАБУ заявили, что мэр и депутат "потребовали $100 000 за "содействие" в решении вопроса о выделении земельного участка в аренду под складские помещения", и были разоблачены при получении первого транша.

В Одесской области задержан мэр города и местный депутат по подозрению в коррупции – НАБУ
  • 22 января сообщалось, что по подозрению в коррупции задержали замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского.

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Наталія Медведєва
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коррупция набу Рени игорь плехов
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