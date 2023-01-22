$400 000. Замминистра задержали благодаря детективам под прикрытием – НАБУ

Задержание заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского произошло благодаря работе под прикрытием детективов Национального антикоррупционного бюро. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.

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По данным САП, правоохранители разоблачили Лозинского и других членов организованной преступной группы на получении $400 000 неправомерной выгоды за содействие в заключении договоров на закупку оборудования и техники.

Как отмечается, фигуранты задержаны, решается вопрос сообщения о подозрении и избрании меры пресечения.

По информации САП, летом 2022 года Кабмин выделил 1,68 млрд грн на восстановление объектов критической инфраструктуры и обеспечение населения в зимний период светом, теплом и водоснабжением.

В ходе следствия выяснилось, что ряд чиновников центральных и региональных органов решили присвоить часть этих денег, заявили в САП.

"Находясь в сговоре с другими лицами, чиновники обеспечили заключение договоров о закупках по завышенной стоимости с предопределенными субъектами предпринимательской деятельности. В то же время предприниматели должны были передать должностным лицам за "победу" в тендерах 280 млн грн, которые составляли разницу между реальной и закупочной стоимостью услуг", – говорится в сообщении САП.

Отмечается, что в ходе обысков в офисе предпринимателей было обнаружено и изъято 920 000 грн и $38 700.

"Разоблачение преступной организации, в состав которой входил заместитель Министра, произошло благодаря оперативному проникновению детективов в состав организованной преступной группировки", – отметили в прокуратуре.

21 января появилась информация о задержании по подозрению в получении взятки замминистра развития общин Василия Лозинского.

Наталія Медведєва

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