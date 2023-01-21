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НАБУ задержало на взятке замминистра Лозинского – УП

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21.01.2023, 20:37
НАБУ задержало на взятке замминистра Лозинского – УП - Фото
Василь Лозинський (Фото - Facebook Лозинського)
дополнено

Национальное антикоррупционное бюро провело обыски и задержало замминистра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в Кабмине и правоохранительных органах.

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Источник LIGA.net в правоохранительных органах подтвердил факт задержания, но подробностей не озвучил.

По данным УП, расследование ведется по статьям о злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ст. 364) и о предложении, обещании или извлечении неправомерной выгоды должностным лицом (ст. 368).

 Уголовное производство расследуется с сентября 2022 года.

Журналист УП Михаил Ткач заявляет, что Лозинского якобы взяли на взятке в размере $400 000.

С мая 2020 до ноября 2022-го Лозинский был заместителем министра развития общин и территорий Украины. 3 ноября Рада уволила Алексея Чернышева с должности министра развития общин и территорий, и в тот же день Кабмин назначил его председателем правления НАК "Нафтогаз Украины". Лозинский стал исполняющим обязанности министра.

Позднее Кабмин объединил министерства инфраструктуры и развития общин и территорий. Объединенное министерство возглавил Александр Кубраков, а Лозинский стал его заместителем.

ДОПОЛНЕНО. Мининфраструктуры после сообщения о задержании Лозинского заявило, что он будет уволен с занимаемой должности, и Кубраков уже предоставил соответствующее распоряжение по подготовке необходимых документов.

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Оксана Житнюк, Юрій Смірнов
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