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СБУ: В Днепре на взятке арестован окружной прокурор – фото

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2023, 11:30
СБУ: В Днепре на взятке арестован окружной прокурор – фото - Фото
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщила, что вместе с Госбюро расследований задержала в Днепре окружного прокурора, требовавшего взятку, чтобы "отмазать" фигуранта от тюрьмы. Ведомство пишет, что СБУ и ГБР совместно с Офисом генерального прокурора разоблачили на коррупции прокурора Левобережной окружной прокуратуры города Днепр.

"Должностное лицо требовало $10 000 с местного жителя, сын которого является фигурантом расследования мошенничества и подделки документов, печатей и штампов. За эту взятку прокурор "гарантировал" изменить квалификацию преступления на менее тяжкое", – отмечает СБУ.

В дальнейшем прокурор вообще пообещал закрыть это уголовное производство, в котором он являлся процессуальным руководителем, пишет ведомство.

СБУ сообщает, что правоохранители задержали чиновника "на горячем" – при передаче ему всей суммы неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос по поводу уведомления ему о подозрении за принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Фигуранту грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Также решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

  • Госбюро расследований во взаимодействии с СБУ задержало и сообщило о подозрении прокурору Фастовской окружной прокуратуры Киевской области. ДБР заявляет, что он требовал взятку у частного предприятия за закрытие уголовных производств.
  • ДБР сообщило о подозрении заместителю комбата одной из воинских частей Ровенской области. Ведомство заявляет, что он обеспечил незаконную выплату в полмиллиона гривен дочери другого офицера этой части.
  • СБУ сообщила, что совместно с Национальной полицией нейтрализовала мощную преступную группировку, которая пыталась держать в страхе жителей Винницкой области. В результате спецоперации был задержан лидер банды – так называемый "смотрящий" за областью.

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Артём Джерипа
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