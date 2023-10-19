У Миколаєві та Кривому Розі вночі лунали вибухи. ЗСУ писали про загрозу ракетного удару

У Миколаєві та Кривому Розі в ніч проти 19 жовтня лунали вибухи, Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку.

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Близько 00:55 у Миколаєві пролунало два вибухи, голова обласної військової адміністрації Віталій Кім підтвердив це і заявив, що влада "розбереться".

У той же час, командування Повітряних сил написало про загрозу удару балістичними ракетами.

Вже в районі 04:59 вибухи було чути у Кривому Розі. Військові також попереджали про загрозу ракетного удару росіян.

Офіційної інформації про можливі прильоти або роботу протиповітряної оборони поки що немає.

У ніч на 18 жовтня росіяни вдарили шістьма ракетами по Запоріжжю, влучили в житлову багатоповерхівку, загинули двоє людей.

Також вранці було завдано удару по Дніпру. Ракета прилетіла у приміське селище Обухівка, загинула жінка, є руйнування у приватному секторі — фото та відео наслідків.

Окрім цього, ворог вдарив по Харкову, де почалися перебої зі світлом, Павлограду, Степовому під Миколаєвом та Сумами, загинули цивільні.

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