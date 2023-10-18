У Харкові пролунав вибух — РФ завдала ракетного удару. Терехов пише про проблеми зі світлом
У Харкові пролунав вибух, російські окупанти завдали удару по місту. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Близько 11:47 в обласному центрі пролунав вибух.
Після цього в Харківській області та ще низці регіонів оголосили повітряну тривогу.
Синєгубов підтвердив удари ворога по Харкову та закликав не виходити з укриттів.
Командування Повітряних сил написало про загрозу удару балістичними ракетами.
Іншої офіційної інформації поки що не було. Найімовірніше, росіяни запустили ракети з Бєлгородської області.
ОНОВЛЕНО о 12:00. Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив про "деякі проблеми" зі світлом, проте служби вже працюють над відновленням напруги після прильоту в Індустріальному районі.
- У ніч на 18 жовтня росіяни вдарили шістьма ракетами по Запоріжжю, влучили в житлову багатоповерхівку, загинули двоє людей.
- Також вранці було завдано удару по Дніпру.
- Ракета прилетіла у приміське селище Обухівка, загинула жінка, є руйнування у приватному секторі — фото та відео наслідків.
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