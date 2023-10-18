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У Харкові пролунав вибух — РФ завдала ракетного удару. Терехов пише про проблеми зі світлом

Этот материал также доступен на русском
18.10.2023, 11:54
У Харкові пролунав вибух — РФ завдала ракетного удару. Терехов пише про проблеми зі світлом - Фото
Харків (Фото: Харківська міськрада)
доповнено

У Харкові пролунав вибух, російські окупанти завдали удару по місту. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Близько 11:47 в обласному центрі пролунав вибух.

Після цього в Харківській області та ще низці регіонів оголосили повітряну тривогу.

Синєгубов підтвердив удари ворога по Харкову та закликав не виходити з укриттів.

Командування Повітряних сил написало про загрозу удару балістичними ракетами.

Іншої офіційної інформації поки що не було. Найімовірніше, росіяни запустили ракети з Бєлгородської області.

ОНОВЛЕНО о 12:00. Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив про "деякі проблеми" зі світлом, проте служби вже працюють над відновленням напруги після прильоту в Індустріальному районі.

  • У ніч на 18 жовтня росіяни вдарили шістьма ракетами по Запоріжжю, влучили в житлову багатоповерхівку, загинули двоє людей.
  • Також вранці було завдано удару по Дніпру.
  • Ракета прилетіла у приміське селище Обухівка, загинула жінка, є руйнування у приватному секторі — фото та відео наслідків.

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Дмитро Гриниченко
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