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В Харькове был взрыв — Россия нанесла ракетный удар. Терехов пишет о проблемах со светом

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2023, 11:54
В Харькове был взрыв — Россия нанесла ракетный удар. Терехов пишет о проблемах со светом - Фото
Харьков (Фото: Харьковский горсовет)
дополнено

В Харькове прогремел взрыв, российские оккупанты нанесли удар по городу. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Около 11:47 в областном центре прогремел взрыв.

После этого в Харьковской области и еще ряде регионов объявили воздушную тревогу.

Синегубов подтвердил удары врага по Харькову и призвал не выходить из укрытий. 

Командование Воздушных сил написало об угрозе удара баллистическими ракетами. 

Другой официальной информации пока не было. Скорее всего, россияне запустили ракеты из Белгородской области.

ОБНОВЛЕНО в 12:00. Городской голова Харькова Игорь Терехов заявил о "некоторых проблемах" со светом, однако службы уже работают над восстановлением напряжения после прилета в Индустриальном районе. 

  • В ночь на 18 октября россияне ударили шестью ракетами по Запорожью, попали в жилую многоэтажку, погибли два человека. 
  • Также утром был нанесен удар по Днепру. 
  • Ракета прилетела в пригородный поселок Обуховка, погибла женщина, есть разрушения в частном секторе — фото и видео последствий. 

Читайте также: В ракетах Х-101 и дронах Shahed-136 находят иностранные компоненты. В ОП показали фото 

Дмитрий Гриниченко
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