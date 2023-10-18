В Харькове был взрыв — Россия нанесла ракетный удар. Терехов пишет о проблемах со светом

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В Харькове прогремел взрыв, российские оккупанты нанесли удар по городу. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Около 11:47 в областном центре прогремел взрыв.

После этого в Харьковской области и еще ряде регионов объявили воздушную тревогу.

Синегубов подтвердил удары врага по Харькову и призвал не выходить из укрытий.

Командование Воздушных сил написало об угрозе удара баллистическими ракетами.

Другой официальной информации пока не было. Скорее всего, россияне запустили ракеты из Белгородской области.

ОБНОВЛЕНО в 12:00. Городской голова Харькова Игорь Терехов заявил о "некоторых проблемах" со светом, однако службы уже работают над восстановлением напряжения после прилета в Индустриальном районе.

В ночь на 18 октября россияне ударили шестью ракетами по Запорожью, попали в жилую многоэтажку, погибли два человека.

Также утром был нанесен удар по Днепру.

Ракета прилетела в пригородный поселок Обуховка, погибла женщина, есть разрушения в частном секторе — фото и видео последствий.

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