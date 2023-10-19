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В Николаеве и Кривом Роге ночью звучали взрывы. ВСУ писали об угрозе ракетного удара

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2023, 06:18
В Николаеве и Кривом Роге ночью звучали взрывы. ВСУ писали об угрозе ракетного удара - Фото
Николаев (Фото: скриншот с видео)

В Николаеве и Кривом Роге в ночь на 19 октября звучали взрывы, Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности. 

Около 00:55 в Николаеве прогремело два взрыва, глава областной военной администрации Виталий Ким подтвердил это и заявил, что власти "разберутся".
В то же время командование Воздушных сил написало об угрозе удара баллистическими ракетами.
Уже в районе 04:59 взрывы были слышны в Кривом Роге. Военные также предупреждали об угрозе ракетного удара россиян.
Официальной информации о возможных прилетах или работе противовоздушной обороны пока нет.
  • В ночь на 18 октября россияне ударили шестью ракетами по Запорожью, попали в жилую многоэтажку, погибли два человека. 
  • Также утром был нанесен удар по Днепру. Ракета прилетела в пригородный поселок Обуховка, погибла женщина, есть разрушения в частном секторе — фото и видео последствий. 
  • Кроме этого, враг ударил по Харькову, где начались перебои со светом, Павлограду, Степовому под Николаевом и Сумам, погибли гражданские. 

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Дмитрий Гриниченко
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