В Николаеве и Кривом Роге ночью звучали взрывы. ВСУ писали об угрозе ракетного удара
19.10.2023, 06:18
Николаев (Фото: скриншот с видео)
В Николаеве и Кривом Роге в ночь на 19 октября звучали взрывы, Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.
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Около 00:55 в Николаеве прогремело два взрыва, глава областной военной администрации Виталий Ким подтвердил это и заявил, что власти "разберутся".
В то же время командование Воздушных сил написало об угрозе удара баллистическими ракетами.
Уже в районе 04:59 взрывы были слышны в Кривом Роге. Военные также предупреждали об угрозе ракетного удара россиян.
Официальной информации о возможных прилетах или работе противовоздушной обороны пока нет.
- В ночь на 18 октября россияне ударили шестью ракетами по Запорожью, попали в жилую многоэтажку, погибли два человека.
- Также утром был нанесен удар по Днепру. Ракета прилетела в пригородный поселок Обуховка, погибла женщина, есть разрушения в частном секторе — фото и видео последствий.
- Кроме этого, враг ударил по Харькову, где начались перебои со светом, Павлограду, Степовому под Николаевом и Сумам, погибли гражданские.
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