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Россия наносит ракетные удары по Харькову и области

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2023, 22:29
Россия наносит ракетные удары по Харькову и области - Фото
Харьков (Скриншот)

Вечером 21 октября российские оккупанты наносят удары по Харькову и области, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

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"Вниманию жителей Харькова и области: оккупанты наносят удары. Находитесь в укрытиях", – написал Синегубов.

В 22:12 Воздушные силы ВСУ предупредили Харьковскую область об угрозе применения баллистического вооружения.

"Харьков слышит взрывы. Город атакуют вражеские ракеты", – написал мэр города Игорь Терехов в 22:13.

Оксана Житнюк
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