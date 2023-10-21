Россия наносит ракетные удары по Харькову и области
21.10.2023, 22:29
Харьков (Скриншот)
Вечером 21 октября российские оккупанты наносят удары по Харькову и области, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
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"Вниманию жителей Харькова и области: оккупанты наносят удары. Находитесь в укрытиях", – написал Синегубов.
В 22:12 Воздушные силы ВСУ предупредили Харьковскую область об угрозе применения баллистического вооружения.
"Харьков слышит взрывы. Город атакуют вражеские ракеты", – написал мэр города Игорь Терехов в 22:13.
- Сегодня оккупанты также обстреливали Херсонскую область и Кривой Рог.
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