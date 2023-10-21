Росія двічі атакувала Кривий Ріг, після першого ракетного удару загинув чоловік – фото

Російські окупанти ввечері 20 жовтня та в ніч на 21 атакували Кривий Ріг ракетами й дронами-камікадзе, внаслідок одного з ударів загинув чоловік, а також важко поранена жінка. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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За даними Лисака, загинув 60-річний чоловік — увечері росіяни вдарили ракетою по його будинку у передмісті Кривого Рогу. Його 57-річна дружина отримала осколкові поранення, її забрали в лікарню у важкому стані.

Вночі окупанти здійснили повторну атаку на місто. Туди прилетіли ракети й безпілотники, пише глава ОВА. Є руйнування на об'єкті промисловості, сталася пожежа, яку загасили. Цього разу без постраждалих.

У ніч проти 18 жовтня росіяни вдарили шістьма ракетами по Запоріжжю, влучили в житлову багатоповерхівку, загинули двоє осіб.

Також вранці було завдано удару по Дніпру. Ракета прилетіла у приміське селище Обухівка, загинула жінка, є руйнування у приватному секторі — фото й відео наслідків.

Окрім цього, ворог ударив по Харкову, де почалися перебої зі світлом, Степовому під Миколаєвом і Сумах, загинули цивільні.

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