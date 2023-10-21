RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Росія двічі атакувала Кривий Ріг, після першого ракетного удару загинув чоловік – фото

Этот материал также доступен на русском
21.10.2023, 08:01
Росія двічі атакувала Кривий Ріг, після першого ракетного удару загинув чоловік – фото - Фото
Фото: Сергій Лисак

Російські окупанти ввечері 20 жовтня та в ніч на 21 атакували Кривий Ріг ракетами й дронами-камікадзе, внаслідок одного з ударів загинув чоловік, а також важко поранена жінка. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За даними Лисака, загинув 60-річний чоловік — увечері росіяни вдарили ракетою по його будинку у передмісті Кривого Рогу. Його 57-річна дружина отримала осколкові поранення, її забрали в лікарню у важкому стані.

Вночі окупанти здійснили повторну атаку на місто. Туди прилетіли ракети й безпілотники, пише глава ОВА. Є руйнування на об'єкті промисловості, сталася пожежа, яку загасили. Цього разу без постраждалих.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак
  • У ніч проти 18 жовтня росіяни вдарили шістьма ракетами по Запоріжжю, влучили в житлову багатоповерхівку, загинули двоє осіб.
  • Також вранці було завдано удару по Дніпру. Ракета прилетіла у приміське селище Обухівка, загинула жінка, є руйнування у приватному секторі — фото й відео наслідків.
  • Окрім цього, ворог ударив по Харкову, де почалися перебої зі світлом, Степовому під Миколаєвом і Сумах, загинули цивільні.

Читайте також: У ракетах Х-101 і дронах Shahed-136 знаходять іноземні компоненти. В ОП показали фото

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнакривий рігсергій лисак

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 