Россия дважды атаковала Кривой Рог, после первого ракетного удара погиб мужчина – фото

Российские оккупанты вечером 20 октября и в ночь на 21 атаковали Кривой Рог ракетами и дронами-камикадзе, в результате одного из ударов погиб мужчина, а также тяжело ранена женщина. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

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По данным Лысака, погиб 60-летний мужчина — вечером россияне ударили ракетой по его дому в пригороде Кривого Рога. Его 57-летняя жена получила осколочные ранения, ее забрали в больницу в тяжелом состоянии.

Ночью оккупанты совершили повторную атаку на город. Туда прилетели ракеты и беспилотники, пишет глава ОВА. Есть разрушение на объекте промышленности, произошел пожар, который потушили. В этот раз без пострадавших.

В ночь на 18 октября россияне ударили шестью ракетами по Запорожью, попали в жилую многоэтажку, погибли два человека.

Также утром был нанесен удар по Днепру. Ракета прилетела в пригородный поселок Обуховка, погибла женщина, есть разрушения в частном секторе – фото и видео последствий.

Кроме того, враг ударил по Харькову, где начались перебои со светом, Степному под Николаевом и Сумах, погибли гражданские.

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