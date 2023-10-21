UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия дважды атаковала Кривой Рог, после первого ракетного удара погиб мужчина – фото

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2023, 08:01
Россия дважды атаковала Кривой Рог, после первого ракетного удара погиб мужчина – фото - Фото
Фото: Сергей Лысак

Российские оккупанты вечером 20 октября и в ночь на 21 атаковали Кривой Рог ракетами и дронами-камикадзе, в результате одного из ударов погиб мужчина, а также тяжело ранена женщина. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВ Сергей Лысак.

По данным Лысака, погиб 60-летний мужчина — вечером россияне ударили ракетой по его дому в пригороде Кривого Рога. Его 57-летняя жена получила осколочные ранения, ее забрали в больницу в тяжелом состоянии.

Ночью оккупанты совершили повторную атаку на город. Туда прилетели ракеты и беспилотники, пишет глава ОВА. Есть разрушение на объекте промышленности, произошел пожар, который потушили. В этот раз без пострадавших.

Фото: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак
  • В ночь на 18 октября россияне ударили шестью ракетами по Запорожью, попали в жилую многоэтажку, погибли два человека.
  • Также утром был нанесен удар по Днепру. Ракета прилетела в пригородный поселок Обуховка, погибла женщина, есть разрушения в частном секторе – фото и видео последствий.
  • Кроме того, враг ударил по Харькову, где начались перебои со светом, Степному под Николаевом и Сумах, погибли гражданские.

Читайте также: В ракетах Х-101 и дронах Shahed-136 находят иностранные компоненты. В ОП показали фото

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнакривой рогсергей лысак

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 