Удар по терминалу Новой почты под Харьковом. РФ била ракетами С-300 — фото последствий

Министерство внутренних дел показало фото последствий ракетного удара россиян по терминалу Новой почты в поселке Коротич в пригороде Харькова. Снимки опубликовала пресс-служба МВД.

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Ведомство заявляет, что при ударе погибло шесть человек, еще 16 получили ранения.

На территории терминала было 22 человека, пострадавших доставили в больницу с травмами разной степени тяжести.

Специалисты на месте нашли обломки ракеты С-300.

Эксперты осматривают тела жертв.

Посмотреть видео последствий удара оккупантов по Коротичу можно здесь.

5 октября президент Зеленский сообщил, что Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой Patriot на зимние месяцы.

10 октября Германия объявила о пакете для ВСУ на 1 млрд евро: с Patriot и IRIS-T.

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