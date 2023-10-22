Удар по терминалу Новой почты под Харьковом. РФ била ракетами С-300 — фото последствий
22.10.2023, 06:24
Последствия удара по Коротичу (Фото: МВД)
Министерство внутренних дел показало фото последствий ракетного удара россиян по терминалу Новой почты в поселке Коротич в пригороде Харькова. Снимки опубликовала пресс-служба МВД.
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Ведомство заявляет, что при ударе погибло шесть человек, еще 16 получили ранения.
На территории терминала было 22 человека, пострадавших доставили в больницу с травмами разной степени тяжести.
Специалисты на месте нашли обломки ракеты С-300.
Эксперты осматривают тела жертв.
- Посмотреть видео последствий удара оккупантов по Коротичу можно здесь.
- 5 октября президент Зеленский сообщил, что Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой Patriot на зимние месяцы.
- 10 октября Германия объявила о пакете для ВСУ на 1 млрд евро: с Patriot и IRIS-T.
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