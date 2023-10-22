Россияне сбросили рекордное количество авиабомб за сутки на Херсонскую область — ВСУ
22.10.2023, 09:33
Самолет Су-34 (Фото: ресурс оккупантов)
Российские оккупанты сбросили рекордное количество авиационных бомб на Херсонскую область за сутки. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.
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По ее словам, за прошлые сутки было зафиксировано фактически рекордное количество авиабомб — враг сбросил 36 штук.
"В Херсонской области враг выпустил по две-четыре авиабомбы по одному населенному пункту. Для поселка это очень большая мощность, когда 500-килограммовый эквивалент тротила врывается в землю, оставляя многометровые воронки", — сказала Гуменюк.
Россияне регулярно обстреливают Херсон и деоккупированные населенные пункты области, применяя артиллерию, минометы, дроны и авиацию.
19 октября Россия параллельно с обстрелом Херсона запустила снаряд с агитационными листовками с обращением к украинским военным.
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