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Россияне сбросили рекордное количество авиабомб за сутки на Херсонскую область — ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2023, 09:33
Россияне сбросили рекордное количество авиабомб за сутки на Херсонскую область — ВСУ - Фото
Самолет Су-34 (Фото: ресурс оккупантов)

Российские оккупанты сбросили рекордное количество авиационных бомб на Херсонскую область за сутки. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

По ее словам, за прошлые сутки было зафиксировано фактически рекордное количество авиабомб — враг сбросил 36 штук.
"В Херсонской области враг выпустил по две-четыре авиабомбы по одному населенному пункту. Для поселка это очень большая мощность, когда 500-килограммовый эквивалент тротила врывается в землю, оставляя многометровые воронки", — сказала Гуменюк.

Россияне регулярно обстреливают Херсон и деоккупированные населенные пункты области, применяя артиллерию, минометы, дроны и авиацию.

19 октября Россия параллельно с обстрелом Херсона запустила снаряд с агитационными листовками с обращением к украинским военным.

  • Ночью россияне ударили по терминалу Нової пошти в пгт Коротич под Харьковом, погибли шесть человек. Посмотреть видео последствий удара оккупантов по поселку можно здесь. 
  • 5 октября президент Зеленский сообщил, что Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой Patriot на зимние месяцы.
  • 10 октября Германия объявила о пакете для ВСУ на 1 млрд евро: с Patriot и IRIS-T.

Читайте также: Украина начала брать системы ПВО "в аренду"

Дмитрий Гриниченко
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войнаХерсонХерсонская областьФАБ-500Наталья Гуменюк

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