Россияне сбросили рекордное количество авиабомб за сутки на Херсонскую область — ВСУ

Российские оккупанты сбросили рекордное количество авиационных бомб на Херсонскую область за сутки. Об этом сообщила спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

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По ее словам, за прошлые сутки было зафиксировано фактически рекордное количество авиабомб — враг сбросил 36 штук.

"В Херсонской области враг выпустил по две-четыре авиабомбы по одному населенному пункту. Для поселка это очень большая мощность, когда 500-килограммовый эквивалент тротила врывается в землю, оставляя многометровые воронки", — сказала Гуменюк.

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