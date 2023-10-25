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У Бериславі російським вогнем вбито підлітка. Там оголошено примусову евакуацію всіх дітей

Этот материал также доступен на русском
25.10.2023, 21:30
У Бериславі російським вогнем вбито підлітка. Там оголошено примусову евакуацію всіх дітей - Фото
Артилерійський обстріл окупантів (фото: EPA)

Російські окупанти ввечері 25 жовтня вчергове обстріляли Херсонську область, зокрема Берислав, внаслідок чого загинув підліток. Раніше було оголошено примусову евакуацію дітей із 23 населених пунктів, які найбільше потерпають від російських ударів.

Очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що окупанти вкрили вогнем житловий будинок у Бериславі, внаслідок обстрілу загинув 13-річний хлопець.

Він також зазначив, що Берислав, Шляхове і Томарине наразі знеструмлені, і до ранку електропостачання не вдасться відновити.

14 вересня влада Херсонщини ухвалила рішення про обов’язкову евакуацію родин із дітьми з низки населених пунктів області, зокрема й Берислава.

Станом на вечір 24 жовтня, за словами Прокудіна, з 23 населених пунктів, у котрих оголошено обов'язкову евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб, уже виїхали 47 дітей з їхніми сімʼями. Ще 737 дітей – залишаються в особливо небезпечних селах і селищах.

  • Росіяни регулярно обстрілюють Херсон і деокуповані населені пункти області, застосовуючи артилерію, міномети, дрони та авіацію. 
  • 19 жовтня Росія паралельно з обстрілом Херсона запустила снаряд з агітаційними листівками зі зверненням до українських військових.
  • 21 жовтня було зафіксовано фактично рекордну кількість авіабомб, скинутих росіянами на Херсонщину, – 36 штук.
Оксана Житнюк
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