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В Бериславе огнем России убит подросток. Там объявлена принудительная эвакуация всех детей

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2023, 21:30
В Бериславе огнем России убит подросток. Там объявлена принудительная эвакуация всех детей - Фото
Артиллерийский обстрел оккупантів (фото: EPA)

Российские оккупанты вечером 25 октября в очередной раз обстреляли Херсонскую область, в том числе Берислав, в результате чего погиб подросток. Ранее была объявлена принудительная эвакуация детей из 23 населенных пунктов, которые больше всего страдают от российских ударов.

Глава областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что оккупанты накрыли огнем жилой дом в Бериславе, в результате обстрела погиб 13-летний парень.

Он также отметил, что Берислав, Шляховое и Томарино обесточены, и до утра электроснабжение не удастся восстановить.

14 сентября власти Херсона приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми из ряда населенных пунктов области, в том числе и Берислава.

По состоянию на вечер 24 октября, по словам Прокудина, из 23 населенных пунктов, в которых объявлена обязательная эвакуация семей с детьми принудительным способом, уже выехали 47 детей с их семьями. Еще 737 детей остаются в особо опасных селах и поселках.

  • Россияне регулярно обстреливают Херсон и деоккупированные населенные пункты области, применяя артиллерию, минометы, дроны и авиацию.
  • 19 октября Россия параллельно с обстрелом Херсона запустила снаряд с агитационными листовками с обращением к украинским военным.
  • 21 октября было зафиксировано фактически рекордное количество авиабомб, сброшенных россиянами на Херсонскую область, – 36 штук.
Оксана Житнюк
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