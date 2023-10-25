В Бериславе огнем России убит подросток. Там объявлена принудительная эвакуация всех детей

Российские оккупанты вечером 25 октября в очередной раз обстреляли Херсонскую область, в том числе Берислав, в результате чего погиб подросток. Ранее была объявлена принудительная эвакуация детей из 23 населенных пунктов, которые больше всего страдают от российских ударов.

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Глава областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что оккупанты накрыли огнем жилой дом в Бериславе, в результате обстрела погиб 13-летний парень.

Он также отметил, что Берислав, Шляховое и Томарино обесточены, и до утра электроснабжение не удастся восстановить.

14 сентября власти Херсона приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми из ряда населенных пунктов области, в том числе и Берислава.

По состоянию на вечер 24 октября, по словам Прокудина, из 23 населенных пунктов, в которых объявлена обязательная эвакуация семей с детьми принудительным способом, уже выехали 47 детей с их семьями. Еще 737 детей остаются в особо опасных селах и поселках.

Россияне регулярно обстреливают Херсон и деоккупированные населенные пункты области, применяя артиллерию, минометы, дроны и авиацию.

19 октября Россия параллельно с обстрелом Херсона запустила снаряд с агитационными листовками с обращением к украинским военным.

21 октября было зафиксировано фактически рекордное количество авиабомб, сброшенных россиянами на Херсонскую область, – 36 штук.

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