В Херсонской области продлевают комендантский час и начинают обязательную эвакуацию детей

На совете обороны Херсонской области было принято решение об обязательной эвакуации семей с детьми из ряда населенных пунктов, а также о продлении комендантского часа. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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Он отметил, что в ночь на 14 сентября оккупанты убили в Херсонской области шестилетнего мальчика, а его 13-летний брат сейчас в реанимации.

"Дети должны учиться и расти в нормальных условиях, а не под канонаду российской артиллерии. Поэтому приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми из опасных населенных пунктов", – сказал Прокудин.

Речь идет о Веселом, Бериславе, Новобериславе, Змиевке, Красном Маяке, Тягинке, Ольговке, Львовом, Бургунке, Николаевке, Одрадокаменке, Мыловом, Качкаровке, Золотой Балке, Новокаирах, Дудчанах, Никольском, Михайловке, Гавриловке, Осокоровке, Белозерке, Береговом, Велетенском, Днепровском, Антоновке, Садовом, Камышанах, Зимовнике и Приозерном.

Прокудин также объявил об увеличении продолжительности комендантского часа. Теперь его период – с 20:00 до 06:00. Он объяснил это синхронизацией комендантского часа со световым днем.

Россия регулярно обстреливает освобожденные от оккупантов населенные пункты Херсонской области, в том числе и областной центр, применяя минометы, артиллерию, авиацию и дроны.

Ежедневно есть сообщения о погибших или раненых херсонцах.

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