UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Херсонской области продлевают комендантский час и начинают обязательную эвакуацию детей

Цей матеріал також доступний українською
14.09.2023, 22:01
В Херсонской области продлевают комендантский час и начинают обязательную эвакуацию детей - Фото
Украинские военные в деоккупированном Херсоне (Фото: ОП)

На совете обороны Херсонской области было принято решение об обязательной эвакуации семей с детьми из ряда населенных пунктов, а также о продлении комендантского часа. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что в ночь на 14 сентября оккупанты убили в Херсонской области шестилетнего мальчика, а его 13-летний брат сейчас в реанимации.

"Дети должны учиться и расти в нормальных условиях, а не под канонаду российской артиллерии. Поэтому приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми из опасных населенных пунктов", – сказал Прокудин.

Речь идет о Веселом, Бериславе, Новобериславе, Змиевке, Красном Маяке, Тягинке, Ольговке, Львовом, Бургунке, Николаевке, Одрадокаменке, Мыловом, Качкаровке, Золотой Балке, Новокаирах, Дудчанах, Никольском, Михайловке, Гавриловке, Осокоровке, Белозерке, Береговом, Велетенском, Днепровском, Антоновке, Садовом, Камышанах, Зимовнике и Приозерном.

Прокудин также объявил об увеличении продолжительности комендантского часа. Теперь его период – с 20:00 до 06:00. Он объяснил это синхронизацией комендантского часа со световым днем.

  • Россия регулярно обстреливает освобожденные от оккупантов населенные пункты Херсонской области, в том числе и областной центр, применяя минометы, артиллерию, авиацию и дроны.
  • Ежедневно есть сообщения о погибших или раненых херсонцах.

Читайте также: Зеленского просят об увольнении председателей Херсонской ОВА и ГВА. Он отправил петицию в Кабмин

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаэвакуациядетиХерсонХерсонская областькомендантский час
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 