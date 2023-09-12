Зеленского просят об увольнении глав Херсонской ОВА и ГВА. Он отправил петицию в Кабмин

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию о рассмотрении вопроса об увольнении Александра Прокудина с должности главы Херсонской областной военной администрации и Романа Мрочко – с должности начальника Херсонской городской военной администрации. Президент подчеркнул, что направил петицию в Кабмин.

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Петиция об увольнении Прокудина и Мрочко была опубликована 15 мая. Автор Юлия Грищенкова заявила о "некомпетентности и бездействии" руководителей Херсонской ОВА и ГВА.

По ее словам, получив должность, Прокудин обещал закупки и установку укрытий для гражданских, проведение аудита закупок военной формы, проводимых предыдущим председателем Херсонской ОВА Ярославом Янушевичем, осуществление контроля за проведением аудита оказания гуманитарной помощи. Однако Прокудиным "не выполнен ни один из пунктов", заявила автор петиции.

По ее словам, несмотря на ежедневные обстрелы, главой области не обеспечена установка укрытий в общественных местах, в которых возникают скопления людей, в том числе на остановках общественного транспорта, которые уже неоднократно обстреливались войсками агрессора.

"В то же время, областные и местные власти устанавливают подземные укрытия в сложнодоступных местах для граждан, например, на территории поля", — говорится в тексте петиции.

В Херсоне, по словам автора петиции, критическая ситуация с вывозом мусора, и "фактически назревает экологическая катастрофа".

Также она заявила о "решении собственных бизнес-вопросов" властями Херсона – о "самовольном сносе" рынка "Кристалл".

"Еще одним показательным индикатором работы этой администрации стали бесконечные очереди за гуманитаркой", – сказано в петиции.

Зеленский в ответ проинформировал о предусмотренном законом порядке назначении и увольнении глав военных администраций и отметил, что петиция направлена в Кабмин.

Зеленский назначил Прокудина главой Херсонской ОВА 7 февраля 2023 года. До этого он был начальником полиции Херсонской области, имеет звание полковника.

Мрочко Зеленский назначил главой Херсонской городской военной администрации 2 марта 2023 года. До этого Мрочко работал заместителем военного прокурора Южного региона.

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