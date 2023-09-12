Зеленського просять про звільнення голів Херсонської ОВА і МВА. Він відправив петицію до Кабміну

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію про розгляд питання щодо звільнення Олександра Прокудіна з посади голови Херсонської обласної військової адміністрації та Романа Мрочка – з посади начальника Херсонської міської військової адміністрації. Президент наголосив, що направив петицію до Кабміну.

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Петиція про звільнення Прокудіна і Мрочка була опублікована 15 травня. Авторка Юлія Грищенкова заявила про "некомпетентність та бездіяльність" очільників Херсонської ОВА і МВА.

За її словами, отримавши посаду, Прокудін обіцяв закупівлі та установку укриттів для цивільних, проведення аудиту закупівель військової форми, що проводилися попереднім головою Херсонської ОВА Ярославом Янушевичем, здійснення контролю за проведенням аудиту надання гуманітарної допомоги. Однак Прокудіним "не виконано жодного із пунктів", заявила авторка петиції.

За її словами, не дивлячись на щоденні обстріли, очільником області не забезпечено встановлення укриттів у громадських місцях, в яких виникають скупчення людей, зокрема на зупинках громадського транспорту, які вже неодноразово обстрілювалися військами агресора.

"У той же час, обласна та місцева влада встановлює підземні укриття у складнодоступних місцях для громадян, наприклад, на території поля", – йдеться в тексті петиції.

У Херсоні, за словами авторки петиції, критична ситуація із вивезенням сміття, і "фактично назріває екологічна катастрофа".

Також вона заявила про "вирішення власних бізнес-питань" владою Херсона – про "самовільне знесення" ринку "Кристал".

"Ще одним показовим індикатором роботи цієї адміністрації стали нескінченні черги за гуманітаркою", – йдеться в петиції.

Зеленський у відповідь проінформував про передбачений законом порядок призначення і звільнення голів військових адміністрацій і зазначив, що петицію надіслано до Кабміну.

Зеленський призначив Прокудіна очільником Херсонської ОВА 7 лютого 2023-го. До цього він був начальником поліції Херсонської області, має звання полковника.

Мрочка Зеленський призначив очільником Херсонської міської військової адміністрації 2 березня 2023-го. До цього Мрочко працював заступником військового прокурора Південного регіону.

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