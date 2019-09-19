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В Херсонской области новый начальник полиции: что о нем известно

В Херсонской области новый начальник полиции: что о нем известно - Фото
Александр Прокудин (Фото - пресс-служба Нацполиции)
19.09.2019, 16:42

Новый начальником Национальной полиции в Херсонской области стал Александр Прокудин

Заместитель главы Нацполиции Игорь Клименко представил нового начальника полиции в Херсонской области Александра Прокудина. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. 

Клименко рассказал о заданиях, которые руководство Нацполиции ставит перед новым начальником и составом полиции Херсонской области. 

"Хочу обратить внимание личного состава на усиление борьбы с наркопреступностью, поддержание общественного порядка, на улучшение взаимодействия с органами местной власти, патрульной полицией и другими правоохранительными структурами области ради обеспечения должного уровня безопасности граждан и повышения доверия людей к сотрудникам полиции", - сказал Клименко. 

Справка. Александр Прокудин родился в 1983 году. Имеет звание полковника Нацполиции. Ранее занимал должность заместителя начальника Нацполиции в Херсонской области. Уже 19 лет работает в органах внутренних дел. Возглавлял Управление кадрового обеспечения органов внутренних дел Херсонской области. 

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Нацполиция александр прокудин
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