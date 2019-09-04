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В Днепропетровской области - новый глава полиции: фото

В Днепропетровской области - новый глава полиции: фото - Фото
Владимир Огурченко (Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)
04.09.2019, 17:52

Им стал Владимир Огурченко

Сегодня, 4 сентября, в Днепропетровской области представили нового главу областной полиции. Об этом сообщил в Facebook первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Новым руководителем полиции Днепропетровской области назначен Владимир Огурченко.

"Это офицер полиции, который прошел путь от простого постового милиционера до начальника управления", - написал Аброськин.

До назначения на должность Огурченко был начальником Днепропетровского управления департамента внутренней безопасности, где работал с 2014 года.

  • Бывший начальник ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Виталий Глуховеря был уволен 29 июля, после инцидента с патрульными полицейскими в Днепре.

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Владимир Огурченко полиция днепропетровская область
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