В Днепропетровской области - новый глава полиции: фото

Владимир Огурченко (Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Сегодня, 4 сентября, в Днепропетровской области представили нового главу областной полиции. Об этом сообщил в Facebook первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Новым руководителем полиции Днепропетровской области назначен Владимир Огурченко.

"Это офицер полиции, который прошел путь от простого постового милиционера до начальника управления", - написал Аброськин.

До назначения на должность Огурченко был начальником Днепропетровского управления департамента внутренней безопасности, где работал с 2014 года.

Бывший начальник ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Виталий Глуховеря был уволен 29 июля, после инцидента с патрульными полицейскими в Днепре.

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