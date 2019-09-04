В Днепропетровской области - новый глава полиции: фото

Сегодня, 4 сентября, в Днепропетровской области представили нового главу областной полиции. Об этом сообщил в Facebook первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин.
Новым руководителем полиции Днепропетровской области назначен Владимир Огурченко.
"Это офицер полиции, который прошел путь от простого постового милиционера до начальника управления", - написал Аброськин.
До назначения на должность Огурченко был начальником Днепропетровского управления департамента внутренней безопасности, где работал с 2014 года.
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