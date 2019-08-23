Скандал с КОРДом: Экс-глава полиции Днепра получил подозрение

Виталий Глуховеря (фото - скриншот видео Нацполиции)

Бывший начальник полиции Днепропетровской области Виталий Глуховеря сегодня был уведомлен о подозрении по делу из-за недавнего скандала с задержанием патрульных. Об этом сообщила первая замглавы Госбюро расследований Ольга Варченко.

Бывший полицейский подозревается в превышении власти и незаконной команде спецназу КОРД по задержанию патрульных полицейских. 12 сентября 2018 года они остановили его водителя за нарушение правил дорожного движения. После этого Глуховеря, по данным ГБР, дал команду задержать полицейских.

"Задержание сотрудников полиции произошло с применением силы и демонстрацией оружия", - заявили в бюро. И добавили: если вину Глуховери докажут, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

27 июля 2019 года по распоряжению главы МВД Арсена Авакова было начато служебное расследование инцидента за 2018 год.

Видео инцидента вызвало реакцию президента Он потребовал отставки Глуховери. Владимира Зеленского. Он потребовал отставки Глуховери.

Уволили его спустя два дня с начала расследования - 29 июля.

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