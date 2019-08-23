Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Скандал с КОРДом: Экс-глава полиции Днепра получил подозрение

Скандал с КОРДом: Экс-глава полиции Днепра получил подозрение - Фото
Виталий Глуховеря (фото - скриншот видео Нацполиции)
23.08.2019, 16:16

С должности его уволили после скандала - отставки требовал даже президент

Бывший начальник полиции Днепропетровской области Виталий Глуховеря сегодня был уведомлен о подозрении по делу из-за недавнего скандала с задержанием патрульных. Об этом сообщила первая замглавы Госбюро расследований Ольга Варченко.

Бывший полицейский подозревается в превышении власти и незаконной команде спецназу КОРД по задержанию патрульных полицейских. 12 сентября 2018 года они остановили его водителя за нарушение правил дорожного движения. После этого Глуховеря, по данным ГБР, дал команду задержать полицейских.

"Задержание сотрудников полиции произошло с применением силы и демонстрацией оружия", - заявили в бюро. И добавили: если вину Глуховери докажут, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Читайте также: "Это не его": в Днепре уволен главный "борец" с наркотиками

Напишите нам
Виталий Глуховеря гбр подозрение полиция днепр
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 