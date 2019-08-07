"Это не его": в Днепре уволен главный "борец" с наркотиками

Расширенное совещание руководства криминальной полиции (фото: Facebook/Vyacheslav Abroskin)

Сегодня руководитель управления противодействия наркопреступности ГУНП Днепропетровской области полковник Александр Войтенко ушел в отставку. Об этом сообщает первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброскин в Facebook.

На расширенном совещании руководства криминальной полиции Войтенко было предложено уйти в отставку из-за провальных результатов. По словам Аброскина, борьба с наркопреступностью - "это не его, здесь нет его эффективности".

Полковник предложение принял. В полиции заявили, что объявят на вакантную должность конкурс.

Вчера о катастрофической проблеме с наркотрафиком заявил мэр Харькова Геннадий Кернес. По его словам, наркоманы "жрут дрянь" на улицах города.

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