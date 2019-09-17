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Назначен новый глава Нацполиции в Сумской области: фото, видео

Назначен новый глава Нацполиции в Сумской области: фото, видео - Фото
Руслан Пиняга (фото - пресс-служба Нацполиции)
17.09.2019, 16:32

Личному составу областной Нацполиции представили Руслана Пинягу

Полицию Сумской области возглавил полковник полиции Руслан Пиняга. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Личному составу его представил глава Нацполиции Сергей Князев.

До этого Пиняга занимал должность заместителя начальника департамента стратегических расследований Нацполиции, ранее он работал в Сумской области.

Князев отметил, что для каждого офицера важно иметь такую ​​возможность социального лифта: приобрести практический опыт с назначением на самостоятельную работу.

"В целом доверие населения сумского региона к полиции - на достаточном уровне, но подчеркиваю, что основной наш с вами долг - это работать так, чтобы доверие населения к нам росло", - отметил Князев.

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Нацполиция фото видео сергей князев сумская область Руслан Пиняга
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