Назначен новый глава Нацполиции в Сумской области: фото, видео

Полицию Сумской области возглавил полковник полиции Руслан Пиняга. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Личному составу его представил глава Нацполиции Сергей Князев.
До этого Пиняга занимал должность заместителя начальника департамента стратегических расследований Нацполиции, ранее он работал в Сумской области.
Князев отметил, что для каждого офицера важно иметь такую возможность социального лифта: приобрести практический опыт с назначением на самостоятельную работу.
"В целом доверие населения сумского региона к полиции - на достаточном уровне, но подчеркиваю, что основной наш с вами долг - это работать так, чтобы доверие населения к нам росло", - отметил Князев.