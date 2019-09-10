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В Житомирской области новый начальник полиции: что о нем известно

В Житомирской области новый начальник полиции: что о нем известно - Фото
Сергей Крупей (фото - npu.gov.ua)
10.09.2019, 10:58

Глава Нацполиции Сергей Князев представил Сергея Крупея личному составу

Полицию Житомирской области возглавил полковник полиции Сергей Крупей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сегодня глава Нацполиции Сергей Князев представил нового руководителя личному составу полиции региона.

Крупей занимал должность заместителя начальника Главного управления - начальника криминальной полиции в Житомирской области.

Князев отметил, что каждый руководитель на своем рабочем месте должен понимать, что оценка его деятельности базируется на трех принципах.

Фото: npu.gov.ua

"Первый - уровень доверия населения лично к вам как к руководителю. Второй - уровень доверия личного состава лично к вам. И только третий - это состояние противодействия преступности. Эти факторы являются важнейшими в работе полиции. И тогда уровень доверия к нам будет расти", - подчеркнул  он.

Крупей сказал, что приоритетными направлениями работы для полиции Житомирской области является  борьба с преступностью, обеспечение надлежащего правопорядка в регионе и тесное взаимодействие с органами местного самоуправления и общественностью.

  • Крупей закончил Национальную юридическую академию Украины имени Ярослава Мудрого по специальности правоведение. Службу в органах внутренних дел начал в августе 1995 года. Работал оперуполномоченным, старшим оперуполномоченным, заместителем начальника отдела и начальником отдела в подразделениях уголовного розыска Харьковской области и Главного управления уголовного розыска МВД. С августа 2017 был заместителем начальника Главного управления - начальником криминальной полиции Главного управления Нацполиции в Житомирской области.
  • 28 августа сообщалось, что экс-начальника главка в Житомирской области Вячеслава Печененко перевели в центральный аппарат Нацполиции.

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полиция сергей князев житомирская область Сергей Крупей
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