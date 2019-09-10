В Житомирской области новый начальник полиции: что о нем известно

Сергей Крупей (фото - npu.gov.ua)

Полицию Житомирской области возглавил полковник полиции Сергей Крупей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сегодня глава Нацполиции Сергей Князев представил нового руководителя личному составу полиции региона.

Крупей занимал должность заместителя начальника Главного управления - начальника криминальной полиции в Житомирской области.

Князев отметил, что каждый руководитель на своем рабочем месте должен понимать, что оценка его деятельности базируется на трех принципах.

Фото: npu.gov.ua

"Первый - уровень доверия населения лично к вам как к руководителю. Второй - уровень доверия личного состава лично к вам. И только третий - это состояние противодействия преступности. Эти факторы являются важнейшими в работе полиции. И тогда уровень доверия к нам будет расти", - подчеркнул он.

Крупей сказал, что приоритетными направлениями работы для полиции Житомирской области является борьба с преступностью, обеспечение надлежащего правопорядка в регионе и тесное взаимодействие с органами местного самоуправления и общественностью.