Уволены начальники главков полиции сразу четырех областей

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Сегодня, 28 августа, уволили начальников главных управлений Нацполиции в четырех областях. Такое решение принято руководством НПУ согласно выводам расширенного заседания коллегии МВД, сообщает пресс-служба ведомства.

Уволены с должностей руководители главных управлений полиции Закарпатской, Львовской, Житомирской и Запорожской областей.

Отмечается, что бывшего начальника главка Нацполиции во Львовской области Валерия Середу назначили начальником департамента обеспечения деятельности главы НПУ, а экс-начальника главка в Житомирской области Вячеслава Печененко перевели в центральный аппарат Нацполиции.

Сообщается, что вопрос дальнейшего прохождения службы бывшими начальниками главных управлений Нацполиции в Запорожской и Закарпатской областях пока не решен.

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