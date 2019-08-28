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Уволены начальники главков полиции сразу четырех областей

Уволены начальники главков полиции сразу четырех областей - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net
28.08.2019, 23:58

Двоих перевели на другие должности, что делать с двумя другими - пока не определились

Сегодня, 28 августа, уволили начальников главных управлений Нацполиции в четырех областях. Такое решение принято руководством НПУ согласно выводам расширенного заседания коллегии МВД, сообщает пресс-служба ведомства.

Уволены с должностей руководители главных управлений полиции Закарпатской, Львовской, Житомирской и Запорожской областей.

Отмечается, что бывшего начальника главка Нацполиции во Львовской области Валерия Середу назначили начальником департамента обеспечения деятельности главы НПУ, а экс-начальника главка в Житомирской области Вячеслава Печененко перевели в центральный аппарат Нацполиции.

Сообщается, что вопрос дальнейшего прохождения службы бывшими начальниками главных управлений Нацполиции в Запорожской и Закарпатской областях пока не решен.

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