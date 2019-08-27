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Результат расследования журналистов: полицейский снят с должности

Результат расследования журналистов: полицейский снят с должности - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net
27.08.2019, 16:26

Копии материалов служебного расследования в отношении Александра Билыка направлены в ГБР, сообщили в полиции

Заместителя начальника отдела по расследованию особо тяжких преступлений полиции Киева Александра Билыка сняли с должности, после появления фильма-расследования "Город украденных квартир", в котором он фигурировал. Об этом сообщает Слідство.Інфо, получившее от полиции ответ на свой запрос.

Отмечается, что Билыка перевели в Дарницкое районное управление полиции на должность заместителя начальника следственного отдела.

Также в полиции сообщили, что провели служебное расследование относительно него.

"По результатам служебного расследования установлено, что подтвердить или опровергнуть факты неправомерных действий без проведения следственных действий не представляется возможным. Копии материалов служебного расследования направлены в ГБР", - говорится в ответе киевской полиции.

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