Полиция: Адвокат, судья и полицейская работали на янтарную мафию

Фото: npu.gov.ua

Нацполиция сообщила о разоблачении в Житомирской области судьи Олевского районного суда, адвоката и следователя отдела полиции, которые якобы за "вознаграждение" возвращали изъятое у незаконных добытчиков янтаря имущество. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Там говорят, что установили, будто адвокат подыскивал клиентов, судья выносил решение в их пользу, а следователь полиции ускоряла процесс возвращения имущества.

В полиции сообщают, что задокументировали факты получения фигурантами 800 долларов неправомерной выгоды за решение вопроса о возврате мотопомп и другой техники. Также якобы задокументирован факт дележа денег между ними.

"Сегодня, сразу после распределения неправомерной выгоды правоохранители провели санкционированные обыски в рабочих кабинетах и по месту жительства фигурантов", - сказано в сообщении.

Сейчас решается вопрос об их задержании и сообщении о подозрении.

Вместе с тем непонятно, сколько именно судей фигурирует в деле. В разных местах релиза полиции слово "судья" употребляется то в единственном, то в множественном числе.