Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Полиция: Адвокат, судья и полицейская работали на янтарную мафию

Полиция: Адвокат, судья и полицейская работали на янтарную мафию - Фото
Фото: npu.gov.ua
22.08.2019, 22:06

Однако подозрения пока никому не объявлены, также никто не задержан

Нацполиция сообщила о разоблачении в Житомирской области судьи Олевского районного суда, адвоката и следователя отдела полиции, которые якобы за "вознаграждение" возвращали изъятое у незаконных добытчиков янтаря имущество. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции.

Там говорят, что установили, будто адвокат подыскивал клиентов, судья выносил решение в их пользу, а следователь полиции ускоряла процесс возвращения имущества.

В полиции сообщают, что задокументировали факты получения фигурантами 800 долларов неправомерной выгоды за решение вопроса о возврате мотопомп и другой техники. Также якобы задокументирован факт дележа денег между ними.

"Сегодня, сразу после распределения неправомерной выгоды правоохранители провели санкционированные обыски в рабочих кабинетах и по месту жительства фигурантов", - сказано в сообщении.

Сейчас решается вопрос об их задержании и сообщении о подозрении.

Вместе с тем непонятно, сколько именно судей фигурирует в деле. В разных местах релиза полиции слово "судья" употребляется то в единственном, то в множественном числе.

Напишите нам
полиция олевск янтарь
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 