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Россия обстреляла остановку в Херсоне, погибли три мирных жителя – видео

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2023, 11:43
Россия обстреляла остановку в Херсоне, погибли три мирных жителя – видео - Фото
Фото: t.me/ermaka2022

Российские террористы утром обстреляли Херсон. Попали в том числе в остановку общественного транспорта. В результате обстрела погибли три человека. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Херсонская ОВА уточняет, что речь идет об остановке на Корабельной площади.

"На месте пожарища несколько минут назад была остановка общественного транспорта... Российский снаряд отнял жизнь двух находящихся на остановке людей", – сообщили в ОВА.

Также обломки боеприпаса попали в магазин – там погибла женщина.

  • Сегодня оккупанты ударили по Киеву аэробаллистической ракетой Х-47 "Кинжал", попали в объект инфраструктуры. Ранены два человека. Полиция показала последствия.
  • Также в результате российской ракетной атаки во Львовской области погибли пятеро мирных жителей.
  • В Харькове в результате ракетных обстрелов со стороны России повреждена критическая инфраструктура — в городе нет электроэнергии, воды и отопления.
Вадим Ребрина
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обстрел Херсон
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