Россия обстреляла остановку в Херсоне, погибли три мирных жителя – видео

Российские террористы утром обстреляли Херсон. Попали в том числе в остановку общественного транспорта. В результате обстрела погибли три человека. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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Херсонская ОВА уточняет, что речь идет об остановке на Корабельной площади.

"На месте пожарища несколько минут назад была остановка общественного транспорта... Российский снаряд отнял жизнь двух находящихся на остановке людей", – сообщили в ОВА.

Также обломки боеприпаса попали в магазин – там погибла женщина.

Сегодня оккупанты ударили по Киеву аэробаллистической ракетой Х-47 "Кинжал", попали в объект инфраструктуры. Ранены два человека. Полиция показала последствия.

Также в результате российской ракетной атаки во Львовской области погибли пятеро мирных жителей.

В Харькове в результате ракетных обстрелов со стороны России повреждена критическая инфраструктура — в городе нет электроэнергии, воды и отопления.

Вадим Ребрина

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