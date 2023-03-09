Полиция показала последствия российского ракетного удара по Киеву – фото

В результате сегодняшнего ракетного удара России по Киеву в Святошинском и Голосеевском районах пострадали три мирных жителя, полностью уничтожены пять автомобилей, еще 15 повреждены. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

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По состоянию на 08:40 известно о трех пострадавших в Святошинском районе, которым оказывается необходимая медицинская помощь, отметили в полиции.

Кроме людей и автомобилей повреждения получили также фасады находящихся рядом домов.

Сегодня оккупанты ударили по Киеву аэробаллистической ракетой Х-47 "Кинжал", попали в объект инфраструктуры. Ранены два человека.

Также в результате российской ракетной атаки во Львовской области погибли четверо мирных жителей.

Вадим Ребрина

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