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Полиция показала последствия российского ракетного удара по Киеву – фото

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2023, 10:11
Полиция показала последствия российского ракетного удара по Киеву – фото - Фото
Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

В результате сегодняшнего ракетного удара России по Киеву в Святошинском и Голосеевском районах пострадали три мирных жителя, полностью уничтожены пять автомобилей, еще 15 повреждены. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

По состоянию на 08:40 известно о трех пострадавших в Святошинском районе, которым оказывается необходимая медицинская помощь, отметили в полиции.

Кроме людей и автомобилей повреждения получили также фасады находящихся рядом домов.

Полиция показала последствия российского ракетного удара по Киеву – фото

Полиция показала последствия российского ракетного удара по Киеву – фото

Полиция показала последствия российского ракетного удара по Киеву – фото
  • Сегодня оккупанты ударили по Киеву аэробаллистической ракетой Х-47 "Кинжал", попали в объект инфраструктуры. Ранены два человека.
  • Также в результате российской ракетной атаки во Львовской области погибли четверо мирных жителей.
Вадим Ребрина
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обстрел киев ракетный удар
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