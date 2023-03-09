Российский ракетный удар. В Харькове нет света, воды и отопления
В Харькове в результате ракетного обстрела со стороны России повреждена критическая инфраструктура — в городе нет электроэнергии, воды и отопления. Об этом в эфире телемарафона сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
"Была поражена и повреждена критическая инфраструктура. Я имею в виду ТЭЦ, трансформаторные подстанции. Сейчас нет напряжения по всему городу. Поэтому мы перешли по объектам критической инфраструктуры, медицинским учреждениям на генераторы", – сказал Терехов, добавив, что город был атакован 11 ракетами.
Весь городской электротранспорт остановился, в том числе не работает метро.
Пострадавших, по словам Терехова, в городе нет, но в пригороде Харькова разрушен дом, ранения получили два человека.
В городе также нет отопления и воды, сообщил Терехов.
"Что касается отопления и водоснабжения, нет напряжения, поэтому мы сейчас работаем над восстановлением напряжения, теплоснабжения. Что касается водоснабжения, то сейчас оно прекращено, но мы развозим воду водовозками..." – сказал он.
На вопрос, когда будет возобновлено энергоснабжение в городе, Терехов ответил: "Мы считаем, что ситуация сложная, но я считаю, что общими усилиями нам удастся в более или менее короткое время запустить электроэнергию..."
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