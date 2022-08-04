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Зеленский назначил Ярослава Янушевича главой Херсонской ОГА. Что о нем известно — фото

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04.08.2022, 17:46
Зеленский назначил Ярослава Янушевича главой Херсонской ОГА. Что о нем известно — фото - Фото
Ярослав Янушевич и Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский назначил новым главой Херсонской областной государственной администрации Ярослава Янушевича и заявил, что область будет освобождена от оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

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Во время вручения Янушевичу удостоверения Зеленский подчеркнул, что Херсонская область будет непременно освобождена от российских оккупантов, а все коллаборанты будут привлечены к ответственности.

Ярославу Янушевичу 44 года, он заслуженный экономист Украины и полный кавалер ордена "За заслуги", кандидат экономических наук, доктор юридических наук, мастер спорта Украины международного класса по пейнтболу.

Во второй половине 1990-х работал в органах Государственной налоговой службы, прошел путь от налогового инспектора до директора департамента.

С апреля 2003 по март 2014 года занимал должности заместителя главы Государственной налоговой администрации, заместителя начальника налоговой милиции, заместителя главы Государственной миграционной службы, заместителя главы Государственной финансовой инспекции. С сентября 2014 по апрель 2016 года работал в должности исполнительного директора ГП "Украинский государственный центр радиочастот".

  • В октябре 2021-го Зеленский уволил Сергея Козыря с должности главы Херсонской ОГА и назначил на эту должность Геннадия Лагуту. После назначения Лагута заявил, что снимает свою кандидатуру с довыборов в Раду в пользу кандидата от Слуги народа Козыря.
  • 9 июля президент Владимир Зеленский уволил Геннадия Лагуту с должности главы Херсонской областной госадминистрации.
  • 2 августа Кабмин согласовал назначение Ярослава Янушевича главой Херсонской облгосадминистрации.

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Дмитрий Гриниченко
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Владимир Зеленский кадровые назначения херсонская ога
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