Зеленский назначил нового главу Херсонской ОГА: он снял кандидатуру с довыборов в Раду

Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Козыря с должности главы Херсонской облгосадминистрации и назначил на эту должность Геннадия Лагуту. Указы опубликованы на сайте президента. Они оба регистрировались кандидатами на довыборы в Раду, однако сегодня Лагута отказался от участия в выборах, призвав голосовать за кандидата от Слуги народа Козыря.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Указом от 26 октября Зеленский уволил Козыря с должности главы Херсонской ОГА в связи с поданным им заявлением. В этот же день президент подписал указ о назначении Лагуты руководителем Херсонской области.

Представил новоназначенного главу ОГА заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. По его словам, кадровое изменение связано с тем, что Козырь баллотируется в нардепы.

"Мы исходили из того, что нам нужен глава области именно из этого региона, который разбирается в Херсонской области. Мы уже несколько месяцев присматривались к господину Лагуте, поскольку он был и заместителем председателя областного совета", – сказал Тимошенко.

СПРАВКА. Геннадий Лагута родился в 1974 году в Бердянске Запорожской области, последние 25 лет живет в Херсонской области. В 2010-м он был избран депутатом Чапаевского поселкового совета от Народной партии. В 2015-м – баллотировался в Херсонский горсовет от Геннадий Лагута родился в 1974 году в Бердянске Запорожской области, последние 25 лет живет в Херсонской области. В 2010-м он был избран депутатом Чапаевского поселкового совета от Народной партии. В 2015-м – баллотировался в Херсонский горсовет от Оппозиционного блока . В 2019-м он стал помощником нардепа Колыхаева, а в 2020-м стал депутатом Херсонского облсовета от партии Колыхаева Нам здесь жить. 14 сентября 2021-го Циентризбирком зарегистрировал Лагуту кандидатом на довыборах в Раду, однако после назначения главой ОГА он заявил, что снимает свою кандидатуру в пользу кандидата от Слуги народа Козыря.

1 марта 2021 года Зеленский назначил председателем Херсонской областной государственной администрации Сергея Козыря.

20 сентября партия Слуга народа приняла решение выдвинуть Козыря кандидатом в народные депутаты на 184-м округе. Выборы состоятся 31 октября 2021-го в связи с прекращением полномочий нардепа Игоря Колыхаева – он сложил полномочия после победы на выборах мэра Херсона.

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.