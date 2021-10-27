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Зеленский назначил нового главу Херсонской ОГА: он снял кандидатуру с довыборов в Раду

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2021, 14:14
Зеленский назначил нового главу Херсонской ОГА: он снял кандидатуру с довыборов в Раду - Фото
Геннадий Лагута (Фото - Facebook Лагуты)

Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Козыря с должности главы Херсонской облгосадминистрации и назначил на эту должность Геннадия Лагуту. Указы опубликованы на сайте президента. Они оба регистрировались кандидатами на довыборы в Раду, однако сегодня Лагута отказался от участия в выборах, призвав голосовать за кандидата от Слуги народа Козыря.

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Указом от 26 октября Зеленский уволил Козыря с должности главы Херсонской ОГА в связи с поданным им заявлением. В этот же день президент подписал указ о назначении Лагуты руководителем Херсонской области.

Представил новоназначенного главу ОГА заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. По его словам, кадровое изменение связано с тем, что Козырь баллотируется в нардепы. 

"Мы исходили из того, что нам нужен глава области именно из этого региона, который разбирается в Херсонской области. Мы уже несколько месяцев присматривались к господину Лагуте, поскольку он был и заместителем председателя областного совета", – сказал Тимошенко.

СПРАВКА. Геннадий Лагута родился в 1974 году в Бердянске Запорожской области, последние 25 лет живет в Херсонской области. В 2010-м он был избран депутатом Чапаевского поселкового совета от Народной партии. В 2015-м – баллотировался в Херсонский горсовет от Оппозиционного блока. В 2019-м он стал помощником нардепа Колыхаева, а в 2020-м стал депутатом Херсонского облсовета от партии Колыхаева Нам здесь жить. 14 сентября 2021-го Циентризбирком зарегистрировал Лагуту кандидатом на довыборах в Раду, однако после назначения главой ОГА он заявил, что снимает свою кандидатуру в пользу кандидата от Слуги народа Козыря.

  • 1 марта 2021 года Зеленский назначил председателем Херсонской областной государственной администрации Сергея Козыря.
  • 20 сентября партия Слуга народа приняла решение выдвинуть Козыря кандидатом в народные депутаты на 184-м округе. Выборы состоятся 31 октября 2021-го в связи с прекращением полномочий нардепа Игоря Колыхаева – он сложил полномочия после победы на выборах мэра Херсона.
Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский увольнение указ назначение херсонская ога Сергей Козырь Геннадий Лагута
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