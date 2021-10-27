Зеленский назначил нового главу Херсонской ОГА: он снял кандидатуру с довыборов в Раду
Президент Владимир Зеленский уволил Сергея Козыря с должности главы Херсонской облгосадминистрации и назначил на эту должность Геннадия Лагуту. Указы опубликованы на сайте президента. Они оба регистрировались кандидатами на довыборы в Раду, однако сегодня Лагута отказался от участия в выборах, призвав голосовать за кандидата от Слуги народа Козыря.
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Указом от 26 октября Зеленский уволил Козыря с должности главы Херсонской ОГА в связи с поданным им заявлением. В этот же день президент подписал указ о назначении Лагуты руководителем Херсонской области.
Представил новоназначенного главу ОГА заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. По его словам, кадровое изменение связано с тем, что Козырь баллотируется в нардепы.
"Мы исходили из того, что нам нужен глава области именно из этого региона, который разбирается в Херсонской области. Мы уже несколько месяцев присматривались к господину Лагуте, поскольку он был и заместителем председателя областного совета", – сказал Тимошенко.
- 1 марта 2021 года Зеленский назначил председателем Херсонской областной государственной администрации Сергея Козыря.
- 20 сентября партия Слуга народа приняла решение выдвинуть Козыря кандидатом в народные депутаты на 184-м округе. Выборы состоятся 31 октября 2021-го в связи с прекращением полномочий нардепа Игоря Колыхаева – он сложил полномочия после победы на выборах мэра Херсона.
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