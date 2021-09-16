"Слуги" определились с кандидатом: на довыборы в Раду хотят выдвинуть главу Херсонской ОГА
Партия Слуга народа определилась с кандидатом в народные депутаты на 184-м избирательном округе. Им может стать глава Херсонской областной госадминистрации Сергей Козырь. Об этом сообщила спикер СН Юлия Палийчук в Telegram.
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Она сообщила, что в понедельник, 20 сентября, в 18:00 состоится заседание политсовета Слуги народа, в ходе которого "слуги" рассмотрят вопрос о выдвижении главы Херсонской ОГА Сергея Козыря кандидатом по 184-му одномандатному избирательному округу на промежуточных выборах в Верховную Раду.
По окончанию политсовета "слуги" проведут заседание фракции.
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- Сергей Козырь родился в 1984 году в Донецке, имеет высшее образование по специальностям "разработка месторождений полезных ископаемых" и "финансы", а также получил степень бакалавра по правоведению. До 2019 годах работал на предприятиях угольной отрасли.
- С сентября 2019-го – замглавы Херсонской ОГА. С декабря 2020-го – врио председателя Херсонской ОГА. Его предшественник Юрий Гусев возглавил Укроборонпром.
- 1 марта 2021 года президент Владимир Зеленский назначил председателем Херсонской областной государственной администрации Сергея Козыря.
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