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Рада назначила дату выборов мэра Харькова и лишила полномочий двух нардепов

30.03.2021, 19:47
Рада назначила дату выборов мэра Харькова и лишила полномочий двух нардепов - Фото
Президиум Верховной Рады (Фото: Андрей Нестеренко/пресс-служба Рады)

Сегодня, 30 марта, на внеочередном заседании Верховная Рада проголосовала за назначение даты выборов мэра Харькова, а также за лишение полномочий двух народных депутатов. Об этом сообщается на сайте ВР.

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Выборы городского головы Харькова – вместо умершего Геннадия Кернеса – парламент назначил на 31 октября 2021 года. За это решение проголосовали 249 депутатов.

Депутатских мандатов лишили Александра Скичко (фракция Слуга народа) и Игоря Колыхаева (группы За майбутне), в связи с переходом на другую работу.

Скичко с 29 января 2021 года является председателем Черкасской облгосадминистрации, а Колыхаев с 15 ноября 2020-го работает мэром Херсона.

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Наталия Медведева
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верховная рада Харьков геннадий кернес Александр Скичко Игорь Колыхаев
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