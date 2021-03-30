Рада назначила дату выборов мэра Харькова и лишила полномочий двух нардепов
Сегодня, 30 марта, на внеочередном заседании Верховная Рада проголосовала за назначение даты выборов мэра Харькова, а также за лишение полномочий двух народных депутатов. Об этом сообщается на сайте ВР.
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Выборы городского головы Харькова – вместо умершего Геннадия Кернеса – парламент назначил на 31 октября 2021 года. За это решение проголосовали 249 депутатов.
Депутатских мандатов лишили Александра Скичко (фракция Слуга народа) и Игоря Колыхаева (группы За майбутне), в связи с переходом на другую работу.
Скичко с 29 января 2021 года является председателем Черкасской облгосадминистрации, а Колыхаев с 15 ноября 2020-го работает мэром Херсона.
- 17 декабря мэр Харькова Геннадий Кернес умер из-за осложнений после COVID-19.
- Сейчас его обязанности выполняет секретарь горсовета Игорь Терехов.
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