Зеленский назначил главу Херсонской ОГА. Им стал Сергей Козырь

Сегодня, 1 марта, президент Владимир Зеленский назначил председателем Херсонской областной государственной администрации Сергея Козыря, который до этого временно исполнял обязанности руководителя Херсонской ОГА. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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"Вы уже проявили себя во время выполнения обязанностей председателя Херсонской облгосадминистрации. Херсонщина имеет огромный потенциал для развития, и главной задачей является воплощение в жизнь всех этих возможностей", – сказал Зеленский, вручая Козырю служебное удостоверение.

Сергей Козырь родился в 1984 года в Донецке. В 2007 году окончил Донецкий национальный технический университет по направлению "разработка месторождений полезных ископаемых", в 2009-м – Донецкий национальный технический университет по специальности "финансы". 2014 получил степень бакалавра по правоведению в Донецком национальном университете.

Трудовую деятельность начал в 2005 году в должности горного мастера подземного участка вентиляции и техники безопасности в Донецкой угольной энергетической компании.

В 2005-2019 годах работал на различных должностях на государственных и частных предприятиях угольной отрасли.

С сентября 2019-го – замглавы Херсонской ОГА. С декабря 2020-го врио председателя Херсонской ОГА. Его предшественник Юрий Гусев возглавил Укроборонпром.

29 января Зеленский главой Черкасской ОГА бывшего шоумена и нардепа от Слуги народа Скичко.

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Наталия Медведева

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