Главой Черкасской ОГА назначен бывший шоумен и нардеп от Слуги народа Скичко
Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Александра Скичко на должность главы Черкасской областной государственной администрации. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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Зеленский встретился с новым главой ОГА в Офисе президента и вручил ему служебное удостоверение.
"Желаю вам успеха в должности. Надеюсь, что ваши настойчивость и осведомленность в вопросах развития инфраструктуры, благодаря работе в парламентском комитете по вопросам транспорта, помогут в реализации важных для развития области проектов. Строительство дорог, привлечение инвестиций и улучшение благосостояния людей – все то, в чем нуждаются жители Черкасчины", – сказал Зеленский.
Скичко родился 28 апреля 1991 года в Черкассах. Закончил Киевский национальный экономический университет по специальности "международная экономика". Был телеведущим, пародистом, актером. Зять бизнесмена Леонида Юрушева, владельца Днепровагонремстроя, одного из крупнейших вагоностроительных заводов в Украине. В Верховную Раду был избран от Слуги народа по 197 одномандатному округу в Черкасской области.
- В сентябре 2020 года стало известно, что Скичко оформил помощником своего брата.
- 21 января Кабмин одобрил кандидатуру Скичко на должность главы Черкасской ОГА.
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