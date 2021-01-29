Главой Черкасской ОГА назначен бывший шоумен и нардеп от Слуги народа Скичко

Президент Владимир Зеленский подписал указ о назначении Александра Скичко на должность главы Черкасской областной государственной администрации. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Зеленский встретился с новым главой ОГА в Офисе президента и вручил ему служебное удостоверение.

"Желаю вам успеха в должности. Надеюсь, что ваши настойчивость и осведомленность в вопросах развития инфраструктуры, благодаря работе в парламентском комитете по вопросам транспорта, помогут в реализации важных для развития области проектов. Строительство дорог, привлечение инвестиций и улучшение благосостояния людей – все то, в чем нуждаются жители Черкасчины", – сказал Зеленский.

Скичко родился 28 апреля 1991 года в Черкассах. Закончил Киевский национальный экономический университет по специальности "международная экономика". Был телеведущим, пародистом, актером. Зять бизнесмена Леонида Юрушева, владельца Днепровагонремстроя, одного из крупнейших вагоностроительных заводов в Украине. В Верховную Раду был избран от Слуги народа по 197 одномандатному округу в Черкасской области.

В сентябре 2020 года стало известно, что Скичко оформил помощником своего брата.

21 января Кабмин одобрил кандидатуру Скичко на должность главы Черкасской ОГА.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.