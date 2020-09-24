Слуги народа назначают помощниками родственников и не видят в этом проблемы: видео

Минимум 15 депутатов Слуги народа взяли себе в помощники своих родственников или родственников коллег по фракции. Некоторые из народных избранников назначали им даже зарплаты и премии. Об этом говорится в новом выпуске программы "Схемы".

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Сын первого помощника президента Сергея Шефира стал помощником депутата от Слуги народа Юрия Киселя.

Родной брат первого вице-спикера Рады Руслана Стефанчука – также народный депутат. Жены обоих братьев работают помощницами депутатов на общественных началах.

Помощницей депутата Юрия Корявченкова стала его жена.

Депутат Александр Скичко оформил своим помощником брата.

Депутат Людмила Буймистер — своего мужа.

Александр Санченко сделал своим помощником отца.

Игорь Копытин, Георгий Мазурашу, Максим Березин, Богдан Яременко назначили помощниками своих братьев.

Все эти депутаты отмечают, что их родственники работают на общественных началах и являются "настоящими профессионалами".

Комментарии некоторых из них заслуживают отдельного внимания.

К примеру, депутат Николай Тищенко, который является кумом главы Офиса президента Андрея Ермака, не видит в кумовстве ничего плохого и не верит, что Зеленский мог обещать, что его не будет. "Та нет, такого не может быть", - сказал Тищенко. Судя по словам депутата, он убежден, что кумовство - это такая православная традиция.

На вопрос, как он относится к кумовству, Корявченков ответил: "Какому кумовству? Я не понимаю вопрос". Когда журналист разъяснил депутату, что "это когда назначают родственников", Корявченков ответил: "Назначают не родственников, а профессионалов".

Мазурашу на вопрос не считает ли он кумовством то, что назначил брата своим помощником: "Нет, конечно. Хотя он и крестил моих детей, но нет, конечно, потому что он же мне помогает...".

Журналисты "Схем" отмечают, что, согласно законодательству, помощники депутатов на общественных началах имеют право доступа в Верховную Раду, центральные и местные органы власти, присутствовать на их заседаниях и т. д. При этом в некоторых странах Евросоюза помощникам депутатов запрещен доступ в госучреждения.

Примечательно, что после того, как журналист программы пообщался с депутатами на съезде Слуги народа на тему их помощников, в Раде на следующий день был включен в повестку дня законопроект 2019 года авторства депутата от Евросолидарности Ирины Геращенко о запрете народным депутатам назначать помощниками близких лиц.

Рада проголосовала за него. Однако депутаты Слуги народа, которые назначили своих родственников помощниками, воздержались от поддержки законопроекта.

На вопрос, почему он не проголосовал за законопроект, депутат Яременко, помощником которого работает его брат, сказал, что не помнит этого документа.

Во время избирательной кампании кандидат Владимир Зеленский неоднократно раз обещал, что с его приходом к власти кумовства в Украине не будет.