Кабмин одобрил кандидатуру Скичко на должность главы Черкасской ОГА
Кабмин поддержал назначение нардепа из Слуги народа Александра Скичко главой областной госадминистрации Черкасской области. Решение было принято сегодня, 20 января, на заседании Кабмина.
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Главой Черкасской ОГА Скичко станет после назначения его президентом Владимиром Зеленским.
Скичко родился 28 апреля 1991 года в Черкассах. Закончил Киевский национальный экономический университет по специальности "международная экономика". Был телеведущим, пародистом, актером. Зять бизнесмена Леонида Юрушева, владельца Днепровагонремстря, одного из крупнейших вагоностроительных заводов в Украине. В Верховную Раду был избран от Слуги народа по 197 одномандатному округу в Черкасской области. Руководит подкомитетом по железнодорожному транспорту.
- В сентябре 2020 года стало известно, что Скичко оформил помощником своего брата.
- В июле 2020 года транспортный комитет Рады проголосовал за недоверие руководству Укрзалізниці, Скичко поддерживал это решение.
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