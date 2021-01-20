UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кабмин одобрил кандидатуру Скичко на должность главы Черкасской ОГА

20.01.2021, 13:34
Кабмин одобрил кандидатуру Скичко на должность главы Черкасской ОГА - Фото
Александр Скичко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Кабмин поддержал назначение нардепа из Слуги народа Александра Скичко главой областной госадминистрации Черкасской области. Решение было принято сегодня, 20 января, на заседании Кабмина.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Главой Черкасской ОГА Скичко станет после назначения его президентом Владимиром Зеленским.

Скичко родился 28 апреля 1991 года в Черкассах. Закончил Киевский национальный экономический университет по специальности "международная экономика". Был телеведущим, пародистом, актером. Зять бизнесмена Леонида Юрушева, владельца Днепровагонремстря, одного из крупнейших вагоностроительных заводов в Украине. В Верховную Раду был избран от Слуги народа по 197 одномандатному округу в Черкасской области. Руководит подкомитетом по железнодорожному транспорту.

  • В сентябре 2020 года стало известно, что Скичко оформил помощником своего брата.
  • В июле 2020 года транспортный комитет Рады проголосовал за недоверие руководству Укрзалізниці, Скичко поддерживал это решение.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Директор по маркетингу
Киев AROMA KAVA
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
кабмин черкасская область черкасская ога Александр Скичко

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 