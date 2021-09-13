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Евросолидарность выдвинула кандидатом в нардепы бывшего политзаключенного Романа Сущенко

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2021, 17:20
Евросолидарность выдвинула кандидатом в нардепы бывшего политзаключенного Романа Сущенко - Фото
Роман Сущенко (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Партия Европейская солидарность выдвинула бывшего политзаключенного Кремля, а сейчас главу Черкасской областной организации Евросолидарности Романа Сущенко кандидатом в народные депутаты на довыборах в округе №197 Черкасской области. Об этом на брифинге сообщил лидер партии Петр Порошенко.  

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Порошенко сказал, что благодаря Сущенко рейтинг партии между парламентскими и местными выборами вырос вдвое.

Справка. Роман Сущенко работал собственным корреспондентом Укринформа в Париже. В сентябре 2016 года, во время визита к родственнику в Москву, Сущенко незаконно задержала ФСБ РФ, обвинив его в шпионаже. 4 июня 2018 года московский суд приговорил его к 12 годам строгого режима. Сущенко вернулся в Украину в сентябре 2019 в рамках обмена. В октябре 2020 года на местных выборах был избран депутатом в Черкасский облсовет от партии Евросолидарность.

Довыборы в 197 округе пройдут 31 октября.

В этом же округе партия Свобода выдвинула кандидатом в народные депутаты бывшего нардепа Андрея Ильенко.

16 марта кандидат Европейской солидарности на довыборах в Раду Маруся Беленькая (известна также как Маруся Зверобой) снялась с электоральной гонки на 87 округе в Ивано-Франковской области в пользу кандидата ВО Свобода Руслана Кошулинского



Вадим Ребрина
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верховная рада Петр Порошенко выборы роман сущенко Евросолидарность
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