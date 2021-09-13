Евросолидарность выдвинула кандидатом в нардепы бывшего политзаключенного Романа Сущенко
Партия Европейская солидарность выдвинула бывшего политзаключенного Кремля, а сейчас главу Черкасской областной организации Евросолидарности Романа Сущенко кандидатом в народные депутаты на довыборах в округе №197 Черкасской области. Об этом на брифинге сообщил лидер партии Петр Порошенко.
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Порошенко сказал, что благодаря Сущенко рейтинг партии между парламентскими и местными выборами вырос вдвое.
Довыборы в 197 округе пройдут 31 октября.
В этом же округе партия Свобода выдвинула кандидатом в народные депутаты бывшего нардепа Андрея Ильенко.
16 марта кандидат Европейской солидарности на довыборах в Раду Маруся Беленькая (известна также как Маруся Зверобой) снялась с электоральной гонки на 87 округе в Ивано-Франковской области в пользу кандидата ВО Свобода Руслана Кошулинского.
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