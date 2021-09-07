Слуга народа и Европейская солидарность лидируют в рейтинге политических партий, а ОПЗЖ "обогнала" Батькивщину в сравнении с результатами на конец июля 2021-го. Также в свежем рейтинге появились партия Шария и условная партия Сергея Притулы, если бы бывший член Голоса создал такую политсилу. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг.

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Социологи поинтересовались у украинцев, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы в Раду состоялись в следующее воскресенье. Среди определившихся и намеренных идти на выборы получились такие результаты (в скобках – результаты опроса, проведенного в конце июля):

1. Слуга народа – 25,8% (24,1%);

2. Европейская солидарность – 14,1% (14,3%);

3. ОПЗЖ – 12,4% (12,4%);

4. Батькивщина – 10,6% (12,8%);

5. Сила и Честь – 4,9% (4,1%);

6. Партия Мураева Наши – 4,7% (4,8%);

7. Украинская стратегия Гройсмана – 4,5% (5%);

8. Радикальная партия Олега Ляшко – 4,2% (4,8%);

9. Партия Шария – 3,6% (2,6%);

10. УДАР Виталия Кличко – 3,4% (4,3%);

11. Условная партия Притулы – 3,2%.

По данным соцопроса, если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье, Голос не попал бы в Раду. Рейтинг партии опустился до 1,8% в сравнении с 2% в конце июля. Также не прошла бы партия Свобода (2,5%), которая могла бы попасть в Раду, согласно предыдущему опросу (3,4%). За партию За будущее проголосовали бы 1,5% опрошенных (1,2% – в июле). Партия Самопомощь не представлена в рейтинге, а в июле за нее готовы были проголосовать 1,7% респондентов.

Опрос проводился 2-4 сентября методом телефонного интервью по всей Украине, за исключением оккупированных территорий, среди населения возрастом от 18 лет и старше, опрошены 2500 респондентов. Погрешность составляет не более 2%. LIGA.net обратилась в Группу Рейтинг с вопросом о заказчике исследования.

Опрос КМИС за начало июня: СН – 20,3%, Евросолидарность – 18,5%, Батькивщина – 12%, ОПЗЖ – 11,9%.

Опрос Рейтинга по Киеву на начало июля: СН – 24,5%, Евросолидарность – 19,7%, УДАР – 10,8%.

Опрос Центра Разумкова на конец июля – начало августа: СН - 26,6%, Европейская солидарность – 17%, ОПЗЖ - 16,2%, Батькивщина – 11,4%.

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Оксана Житнюк

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