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В Раду проходят пять партий, Слуга народа лидирует с большим отрывом – опрос Разумкова

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2021, 12:00
В Раду проходят пять партий, Слуга народа лидирует с большим отрывом – опрос Разумкова - Фото
Верховная Рада (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

В рейтинге партий лидирует Слуга народа, второе место в пределах погрешности делят Европейская солидарность и ОПЗЖ. Об этом говорят данные опроса, проведенного Центром Разумкова в конце июля – начале августа 2021 года.

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Среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, социологи получили такие результаты (в скобках – данные июньского опроса Центра Разумкова):

1. Слуга народа – 26,6% (28,2%);

2. Европейская солидарность – 17% (19,1%);

3. ОПЗЖ – 16,2% (15%);

4. Батькивщина – 11,4% (10,5%);

5. Сила и честь – 5,9% (6%).

Остальные партии не набирают необходимых для прохода в парламент 5% голосов. Шансы оказаться в Раде есть у Свободы (3%), Украинской стратегии Гройсмана (2,9%) и РПЛ (2,9%).

Данные по всем партиям (нажмите, чтобы увеличить):

Опрос проводился с 29 июля по 4 августа методом личного интервью по месту проживания респондентов. Опрошено 2019 человек от 18 лет и старше во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий. Погрешность не более 2,3%. Заказчик опроса не давал согласие на открытие информации о нем, сообщили LIGA.net в Центре Разумкова.

Денис Юдин
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верховная рада Слуга народа опрос Батькивщина центр Разумкова европейская солидарность ОПЗЖ
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