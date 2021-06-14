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В мае в Раду прошли бы пять партий – опрос Деминициатив и Центра Разумкова

14.06.2021, 14:55
В мае в Раду прошли бы пять партий – опрос Деминициатив и Центра Разумкова - Фото
Фракция Слуга народа (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Партия Слуга народа почти на 10% опережает ближайшего конкурента – Европейскую солидарность. Об этом говорят данные опроса, проведенного в мае фондом Демократические инициативы и Центром Разумкова.

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Среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, социологи получили такие результаты (в скобках – данные апрельского опроса Центра Разумкова):

1. Слуга народа – 28,2% (28,2%);

2. Европейская солидарность – 18,8% (18,3%);

3. ОПЗЖ14,1% (15%);

4. Батькивщина12,6% (10,8%);

5. Сила и честь6,2% (6,4%).

Остальные партии не смогли бы преодолеть 5% барьер.

Опрос проводился с 14 по 19 мая 2021 года по всей Украине кроме временно оккупированных территорий, опрошено 2020 респондентов возрастом от 18 лет и старше, погрешность не более 2,3%. Исследование финансировалось в рамках проекта МАТРА посольства Нидерландов.

  • Майский опрос группы Рейтинг показывал 5% преимущества Слуги народа над Евросолидарностью.
  • В начале июня по опросу КМИС Слуга народа и Евросолидарность делили первое и второе место.
Денис Юдин
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Слуга народа опрос Батькивщина фонд демократические инициативы рейтинг партий европейская солидарность Сила и честь ОПЗЖ
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