В мае в Раду прошли бы пять партий – опрос Деминициатив и Центра Разумкова

Партия Слуга народа почти на 10% опережает ближайшего конкурента – Европейскую солидарность. Об этом говорят данные опроса, проведенного в мае фондом Демократические инициативы и Центром Разумкова.

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Среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором, социологи получили такие результаты (в скобках – данные апрельского опроса Центра Разумкова):

1. Слуга народа – 28,2% (28,2%);

2. Европейская солидарность – 18,8% (18,3%);

3. ОПЗЖ – 14,1% (15%);

4. Батькивщина – 12,6% (10,8%);

5. Сила и честь – 6,2% (6,4%).

Остальные партии не смогли бы преодолеть 5% барьер.

Опрос проводился с 14 по 19 мая 2021 года по всей Украине кроме временно оккупированных территорий, опрошено 2020 респондентов возрастом от 18 лет и старше, погрешность не более 2,3%. Исследование финансировалось в рамках проекта МАТРА посольства Нидерландов.

Майский опрос группы Рейтинг показывал 5% преимущества Слуги народа над Евросолидарностью.

В начале июня по опросу КМИС Слуга народа и Евросолидарность делили первое и второе место.

Денис Юдин

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