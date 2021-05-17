Рейтинг партий. Слуга народа лидирует, в Раду проходят четыре политсилы – опрос

Слуга народа лидирует в рейтинге партий, в Верховную Раду могли бы пройти четыре политсилы, если бы выборы были в ближайшее время. Об этом говорится в результатах опроса группы Рейтинг.

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Если бы выборы прошли в ближайшее время, то голоса определившихся и намеренных голосовать распределились бы так (в скобках – результаты опроса на конец марта):

Слуга народа – 22% (20,8%)

Европейская солидарность – 17% (15%)

ОПЗЖ – 17% (14,8%)

Батькивщина – 12% (12,4%)

Остальные партии набирают менее 5,0%, чего недостаточно для прохода в Раду (партии, у которых более 3% потенциально могут пройти в парламент, теоретическая погрешность опроса – 2%):

Сила и честь – 4% (5,0%)

Радикальная партия Ляшко – 4% (4,6%)

Украинская стратегия Гройсмана – 4% (5,0%)

Свобода – 3% (2,9%)

Партия Шария – 3% (2,9%)

Голос – 2% (3,5%)

За будущее – 2% (2,4%)

Опрос проводился с 13 по 21 марта социологической группой Рейтинг по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института по всей Украине кроме временно оккупированных территорий. По телефону опрошено 2400 совершеннолетних украинцев, погрешность – не более 2%.

Опрос центра Разумкова на середину марта показал такие результаты: Слуга народа – 26,5%, Евросолидарность – 20,1%, ОПЗЖ – 17,9%, Батькивщина – 9,4%, Сила и Честь – 5,2%.

Наталия Медведева

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