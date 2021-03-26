Рейтинг партий. Слуга народа лидирует, в Раду проходят шесть политсил – опрос

Слуга народа лидирует в рейтинге партий, в Верховную Раду могли бы пройти шесть политсил, если бы выборы были в ближайшее время. Об этом говорится в результатах опроса группы Рейтинг.

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Если бы выборы прошли в ближайшее время, то голоса определившихся и намеренных голосовать распределились бы так (в скобках – результаты опроса на начало марта):

Слуга народа – 20,8% (19,5%)

Европейская солидарность – 15,0% (14,7%)

ОПЗЖ – 14,8% (14,3%)

Батькивщина – 12,4% (12,3%)

Сила и честь – 5,0% (5,3%)

Украинская стратегия Гройсмана – 5,0% (5,3%)

Остальные партии набирают менее 5,0%, чего недостаточно для прохода в Раду (партии, у которых более 3% потенциально могут пройти в парламент, теоретическая погрешность опроса – 2%):

Радикальная партия Ляшко – 4,6% (5,0%)

Голос – 3,5% (3,1%)

УДАР – 3,2% (2,7%)

Партия Мураева Наши – 3,1% (4,0%)

Партия Шария – 2,9% (3,1%)

Свобода – 2,9% (2,8%)

За будущее – 2,4% (3,0%)

Народный фронт – 2,0% (1,9%).

Опрос проводился с 23 по 24 марта по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. По телефону опрошено 2500 совершеннолетних украинцев, погрешность – не более 2%. Заказчик опроса не указан, LIGA.net направила запрос группе Рейтинг с просьбой его назвать.

Опрос центра Разумкова на середину марта показал такие результаты: Слуга народа – 26,5%, Евросолидарность – 20,1%, ОПЗЖ – 17,9%, Батькивщина – 9,4%, Сила и Честь – 5,2%.

Марк Сировой

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