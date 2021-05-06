UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Рейтинг Слуги народа немного вырос, Евросолидарность сильнее отрывается от ОПЗЖ – опрос

06.05.2021, 12:43
Рейтинг Слуги народа немного вырос, Евросолидарность сильнее отрывается от ОПЗЖ – опрос - Фото
Фото: Андрей Нестеренко/пресс-служба Рады

Слуга народа лидирует в партийном рейтинге, на втором месте – Евросолидарность. Барьер в 5% голосов для прохода в Верховную Раду всего преодолевают четыре политсилы. Об этом говорится в результатах соцопроса Центра Разумкова.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Если бы выборы прошли в ближайшее время, то голоса тех, кто определился и намерен прийти на избирательный участок, распределились бы так (в скобках – рейтинг партий на середину марта):

Слуга народа (лидер – Александр Корниенко) – 28,2% (26,5%)

Евросолидарность (Петр Порошенко) – 18,3 (20,1%)

ОПЗЖ (Виктор МедведчукВадим РабиновичЮрий Бойко) – 15,0% (17,9%)

Батькивщина (Юлия Тимошенко) – 10,8% (9,4%)

Сила и Честь (Игорь Смешко) – 6,4% (5,2%)

Украинская стратегия (Владимир Гройсман) – 3,0% (3,0%)

Голос (Кира Рудик) – 2,7% (3,4%) 

Радикальная партия (Олег Ляшко) – 2,5% (2,0%)

Свобода (Олег Тягнибок) – 2,3% (3,4%)

Партия Шария (Анатолий Шарий) – 1,9% (1,6%)

Гражданская позиция (Анатолий Гриценко) – 1,8% (1,3%)

Оппозиционный блок (Александр Вилкул) – 0,9% (1,2%)

УДАР (Виталий Кличко) – 0,9% (1,1%).

Другие партии – 5,4%.

Опрос проводился с 22 по 29 апреля методом личного интервью среди 2021 совершеннолетнего украинца во всех регионах страны (кроме временно оккупированных территорий) по репрезентативной выборке. Погрешность – не выше 2,3%. 

На вопрос LIGA.net, был ли у опроса заказчик или спонсор, в Центре Разумкова ответили: "Исследование проведено на собственные средства Центра Разумкова в рамках проектов Центра".

  • По данным опроса группы Рейтинг на начало марта в Раду проходили семь партий.
  • По состоянию на начало апреля Слуга народа лидировала в рейтинге партий в опросе Рейтинг – в Верховную Раду проходили четыре политсилы.

Читайте также: Разбор | Нашел золотую жилу. Почему растет рейтинг Зеленского и Слуги народа

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
верховная рада опрос центр Разумкова
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 