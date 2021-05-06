Рейтинг Слуги народа немного вырос, Евросолидарность сильнее отрывается от ОПЗЖ – опрос

Слуга народа лидирует в партийном рейтинге, на втором месте – Евросолидарность. Барьер в 5% голосов для прохода в Верховную Раду всего преодолевают четыре политсилы. Об этом говорится в результатах соцопроса Центра Разумкова.

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Если бы выборы прошли в ближайшее время, то голоса тех, кто определился и намерен прийти на избирательный участок, распределились бы так (в скобках – рейтинг партий на середину марта):

Слуга народа (лидер – Александр Корниенко) – 28,2% (26,5%)

Евросолидарность (Петр Порошенко) – 18,3 (20,1%)

ОПЗЖ (Виктор Медведчук, Вадим Рабинович, Юрий Бойко) – 15,0% (17,9%)

Батькивщина (Юлия Тимошенко) – 10,8% (9,4%)

Сила и Честь (Игорь Смешко) – 6,4% (5,2%)

Украинская стратегия (Владимир Гройсман) – 3,0% (3,0%)

Голос (Кира Рудик) – 2,7% (3,4%)

Радикальная партия (Олег Ляшко) – 2,5% (2,0%)

Свобода (Олег Тягнибок) – 2,3% (3,4%)

Партия Шария (Анатолий Шарий) – 1,9% (1,6%)

Гражданская позиция (Анатолий Гриценко) – 1,8% (1,3%)

Оппозиционный блок (Александр Вилкул) – 0,9% (1,2%)

УДАР (Виталий Кличко) – 0,9% (1,1%).

Другие партии – 5,4%.

Опрос проводился с 22 по 29 апреля методом личного интервью среди 2021 совершеннолетнего украинца во всех регионах страны (кроме временно оккупированных территорий) по репрезентативной выборке. Погрешность – не выше 2,3%.

На вопрос LIGA.net, был ли у опроса заказчик или спонсор, в Центре Разумкова ответили: "Исследование проведено на собственные средства Центра Разумкова в рамках проектов Центра".

По данным опроса группы Рейтинг на начало марта в Раду проходили семь партий.

По состоянию на начало апреля Слуга народа лидировала в рейтинге партий в опросе Рейтинг – в Верховную Раду проходили четыре политсилы.

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Станислав Стороженко

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