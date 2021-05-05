Опрос КМИС: Слуга народа – первая, Евросолидарность – вторая. ОПЗЖ продолжает обваливаться
Если бы выборы в парламент проходили в середине апреля, больше всего голосов получили бы Слуга народа (21,3%), Евросолидарность (17,7%) и ОПЗЖ (12,2%). Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.
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Слуга народа укрепила свои позиции по сравнению с февралем. Тогда в тройке лидеров была Европейская солидарность (18,1%), ОПЗЖ (16,8%) и Слуга народа (15,5%).
В апреле в Раду могли бы пройти пять партий. Среди определившихся с выбором голоса распределились так (в скобках данные опроса КМИС на конец февраля):
1. Слуга народа - 21,3% (15,5%)
2. Европейская солидарность - 17,7% (18,1%)
3. ОПЗЖ - 12,2% (16,8%)
4. Батькивщина - 10,2% (13,2%)
5. Сила и честь - 7,6% (6,3%)
ПОЧЕМУ МЫ ОПУБЛИКОВАЛИ ОПРОС КМИС. В конце 2020 года КМИС попал в скандал из-за опроса, сделанного по заказу людей, связанных с ОПЗЖ. В этом исследовании социологи утверждали, что партия ОПЗЖ стала самой рейтинговой. Кроме того, они допустили манипуляции с вопросами, которые ставились респондентам. С тех пор мы обязательно уточняем у социологов, кто является заказчиком опроса.
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Опрос проводился с 16 по 22 апреля среди 2003 человек в возрасте старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – не более 2,4%.
Генеральный директор КМИС Владимир Паниотто в комментарии LIGA.net сообщил, что исследование проводилось за счет института в рамках опроса "Омнибус".
- По результатам опроса КМИС в феврале 2021 года в Раду могли бы пройти пять партий, на первом месте – ОПЗЖ.
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